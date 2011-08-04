-36 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Yüksek Askeri Şura'da, 36 general ve amiral bir üst rütbeye, 49 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken, 49 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura'nın bugün tamamlanan toplantısında, general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumlarını görüşerek karar bağlandı. Buna göre, 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 36 general ve amiral bir üst rütbeye, 49 albay ise general ve amiralliğe yükseltilerken, 49 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı. Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 37 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2011 tarihinden itibaren, 2 general ise yaş haddini doldurdukları için 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren emekliye ayrıldı. Açıklamada bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ailelerine hayırlı olması dilendi.