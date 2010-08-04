-36 BİN METREKARELİK JAPON PARKI KONYA'DA AÇILIYOR KONYA (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye'de 36 bin metrekarelik alanı ile en büyük park olan Konya Japon Parkı'nın yapımında son aşamaya gelindiği bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ''Japon Parkı, Türkiye'nin en büyük parkı olacak'' dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Japon mimarisi ve kültürüne uygun olarak yapılan ve yeni yapılan kafeterya ile yaklaşık 2 milyon TL harcanan Japon Kyoto Parkı'nda, 4 bin metrekarelik gölet, Japon bahçesi, 500 metrekarelik kafeterya, kamelyalar, seyir terasları, taş ve ahşap köprüler, taş fenerler, küçük adalar, 3 giriş kapısı, doğal tepeler, bambu su oyunları, kuru bahçe, Japon ağaç ve bitkileri bulunuyor. Parkta yapımı son aşamaya gelen kafeterya inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Akyürek, parkın turizme önemli katkı sağlayacağını belirterek, yapımı önemli oranda tamamlanan Japon Parkı'nın Japon kültürüne uygun yapıldığını söyledi. Akyürek, kafeteryanın bu ay tamamlanmasının ardından parkın halkın ziyaretine açılacağını kaydetti. Kullanım alanı 500 metrekare olan, Japon kültürüne uygun ikramların yapılacağı kafeteryanın güzel bir dinlenme mekanı olacağını ifade eden Akyürek, ''Japon Parkı, yaklaşık 36 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük Japon Parkı, dünyadaki en büyük parklardan da biridir. Daha önce parkı gezen Japon Büyükelçisi, Kyoto Belediye Başkanı ve Japon misafirler çok beğendiler. Konya'yı en çok ziyaret eden misafirlerin Japonlar olduğu düşünüldüğünde burası hem Kyoto ile Konya arasındaki kardeşlik ilişkilerine, hem de turizme katkı yapacak. Şehrimize gelen Japon misafirler için bir çekim merkezi olacak'' dedi. Akyürek, park çevresinde Japon mimarisine uygun farklı bir düzenleme çalışması yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.