35'ten sonra metabolizma yavaşlıyor

30 yaşından sonra vücut her 10 yılda bir metabolik hızını yavaşlatır.



Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (06.04.09), 35 yaşından sonra kadınların vücudunda meydana gelen değişimleri anlatıyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



“Kadınlar, 30’lu yaşlarda en çok, “Daha önce de aynı şeyleri yiyordum ve kilo almıyordum ama şimdi vücuduma bir şeyler oldu sanki... Kalınlaştım, yağlanmaya başladım” ifadelerini kullanır.



Çünkü 30 yaşından sonra vücut her 10 yılda bir metabolik hızını yavaşlatır. Okul, master ve ilk çalışma heyecanının ardından, genelde bu yaşlarda kişiler iş ve özel hayatlarını düzene sokarlar. Bu düzenle birlikte, hareketsiz yaşam riski doğar. Öğrenciliğin ardından satın alma gücünün artması, dışarıda yenen yemekler, davetler ve sosyal çevreye bağımlı yaşama, kişilerin sağlıklarına göstermeleri gereken özeni gölgeleyebilir.



Kemiklerinize iyi bakın



Oysa 30’lu yaşlar hâlâ vücudunuza yatırım yapmanız için fırsatların kaçırılmadığı dönemdir. Özellikle kemikler açısından 25 - 35 yaş dönemi çok iyi değerlendirilmelidir. Osteoporoza karşı önlem almak için 35 yaşına kadar diyetle kalsiyum alımı çok önemlidir.

Anne olmak için de genelde çalışan kadınların tercihi 30’lu yaşlardır. Sağlıklı bebek sahibi olmak için vücuttaki depoları dolu tutmak, dengeli beslenmek ve egzersiz bu yaşlardan itibaren hayatın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.



Düzenli kontrol şart



Kanser görülme yaşının iyice düşmesi sebebiyle, jinekolojik muayeneler de mutlaka her yıl düzenli olarak yaptırılmalıdır.



Kişilerin belirgin bir şikâyetlerinin olmaması, onların sağlıklı olduğunu göstermez. Ailesinde şeker hastalığı, kalp, yüksek tansiyon, kanser öyküsü olanlar 30’lu yaşlardan itibaren düzenli sağlık muayenesi yaptırmalı. Düzensiz yaşam süren ve iyi beslenmeyip çok sık seyahat edenler, bu dönemde multivitamin kullanabilir. Gebeliğe hazırlık döneminde ise B grubu vitaminler, özellikle folik asit ve demir seviyelerine bakılarak destek alınmalıdır.”

