352 milyon liralık usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 206 bin lira kefaletle tahliye oldu

Kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluk operasyonunda 352 milyon TL değerindeki ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklanan Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım, 206 bin TL kefaletle tahliye edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine dönük “yolsuzluk”, “usulsüzlük”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet ve zimmet” suçlamalarıyla 28 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alınmış ve 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Belediye iştiraki Kent A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı ve DEDAŞ İl Müdürü Mehmet Bulut, kayyım Mustafa Yaman’ın yeğeni olarak tanınan Kent A.Ş. müdürlerinden Yunus Emre Akça, Kent A.Ş.’de daha önce müdür olan polis memuru Ercan Uysaler, belediye yetkililerinden Mehmet Derviş Düzgören ve Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım da tutuklananlar arasında bulunuyordu.

Kefalet ile tahliye

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet kanbal'ın haberine göre hakkında “gizlilik” kararı bulunan soruşturma henüz iddianameye dönüşmezken, tutuklananlar arasında bulunan Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım’ın bir süre önce kefaretle tahliye edildiği öğrenildi. Hakkında farklı ihaleler, mazot alımları, sahte faturalar ve araç kiralamaları gerekçesiyle soruşturma yürütülen Yıldırım’ın 206 bin TL kefalet ödediği bilgisine ulaşıldı.

352 milyon TL usulsüzlük

Tahliye edilen Yıldırım, daha önce de kimi iddialarla gündeme gelmişti. Belediyeye kayyım atanmadan önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi, iç soruşturma kapsamında Yıldırım’ın 10 ayrı ihalede usulsüzlük yaptığını ortaya çıkarmıştı. HDP’li yönetim, Yıldırım’ın isminin karıştığı ve değeri 352 milyon 453 bin 738 TL olan 10 ayrı ihalede usulsüzlük tespit etmişti.

Bunun üzerine Yıldırım görevden alınmıştı. Ancak, 19 Ağustos 2019 tarihinde belediyeye yeniden kayyım atanmasının ardından dönemin kayyımı ve Mardin Valisi Mustafa Yaman, Yıldırım’ı tekrardan göreve getirmişti.