3500 vitamin hapı içti, sonuca şaşırdı!

T24 - Time dergisi yazarı John Cloud ilginç bir deneye imza attı. 5 ay boyunca günde 22 adet vitamin hapı yutan Cloud’un tahlil sonuçları hayrete düşürdü...



Amerikan Time dergisi yazarı John Cloud, yaptığı bir deney ile vitaminlerin etkisini araştırdı. Cloud, 5 ay boyunca günde 22’şer tane olmak üzere yaklaşık 3 bin 300 vitamin, omega 3 kapsülü, antioksidan ve benzeri destekleyiciden oluşan ilaç aldı.



Cloud, 40 yaşına bastığı gün yani geçen yıl Ocak ayında deneyine başladı. Cloud, 5 aylık deney süresince, vitamin benzeri ilaçlar dışında, enerji veren tozlar ve protein yüklü barlar tüketti. ABD’lilerin 2010 yılında 28 milyar dolar harcadığı vitamin sektörünün güvenilirliğini kontrol etmek isteyen Cloud şaşırtıcı bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Toplam 1200 dolar harcadı



Günde onlarca ilaç desteği alan ve ilaçlara toplam 1200 dolar harcayan Cloud’un sağlığı için yararlı olan sadece üç madde tespit edildi. Bunların arasında D vitamini, B3 vitamini ve balık yağı hapları bulunuyor. Protein, kalsiyum ve sodyum desteğinin ise neredeyse hiç işe yaramadığı görüldü. İşte 5 ay sonunda 31 teste tabi tutulan Cloud’un sonuçları:



- Cloud’un kanının desilitresindeki glukoz oranı deneyden önce 83 miligramdı. Deney sonunda bu oran sadece 88 miligrama yükseldi. Uzmanlar bu yükselmenin neredeyse hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor. Kalsiyum, sodyum ve protein desteği de alan Cloud’un böbrek değerlerinde de hiçbir değişim görülmedi.



- Kan testine tabi tutulan Time yazarı Cloud’un uyguladığı vitamin desteğinin nadir görülen etkilerinden biri D vitamini oranında yaşandı. D vitamini desteği alan Cloud’un vücudundaki oranın yüzde 75 artış gösterdiği görüldü.



- Niyasin veya B3 adı verilen ve aşırı eksikliği sinir sisteminde bozukluklara neden olan vitamin desteği de alan Cloud, bu maddenin yararını büyük ölçüde gördü. Cloud’un kanındaki iyi kolesterol oranı yüzde 46 yükseldi. Ancak doktorlar bunda, Cloud’un aldığı balık yağı haplarının da payı olduğunu söylüyor.





Deney süresince 4 kilo aldı



- Aldığı ilaç desteği yüzünden yediklerine çok fazla dikkat etmeyen John Cloud 5 ay sonunda tam 4 kilo aldı. Time yazarı bu kiloları 3 ayda verebildiğini söylüyor. Uzmanlar bu durumun vitaminin yarattığı sahte güven duygusu nedeniyle yaşandığını dile getiriyor.



