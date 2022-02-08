350 milyon lira maliyetle 2016 yılında açılan Şenol Güneş Stadyumu'nun bulunduğu dolgu alan çöküyor, şehir hastanesi de risk altında

Trabzon'da açılışı 2016 yılında yapılan ve 350 milyon liraya mal olan Şenol Güneş Stadyumu'nun yer aldığı, yakın zamanda da 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının başladığı Akyazı dolgu alanında yer yer çökmeler, yer yer da yükseltiler olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre 3 Kasım 2021'de “Geocarto International” adlı dünya çapındaki üst düzey bilim dergisinde yayımlanan bir makale, hem 40 bin kişilik stadyumun bulunduğu kompleksin, hem de dev hastanenin ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Gökalp ve Harita Yüksek Mühendisi Fırat Altıntaş imzalı, "Şenol Güneş Spor Kompleksi Yüzey Deformasyonu İzlenmesi" başlığını taşıyan makale, Avrupa Uzay Ajansı Sentinel-1 uydusundan alınan verilere dayanıyor.

Çalışmada özellikle Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Kopernik programı kapsamında uzaya gönderdiği Sentinel-1 uydusundan 3 yılı aşkın süre boyunca ortalama 12 günde bir, milimetrik hassasiyetteki veriler toplandı. Çalışma sonunda yazılan makale “Bu tür sıra dışı ve çok pahalı yapılarda insan hayatını korumak için yüzey deformasyonlarını izlemek çok önemlidir” ifadesiyle başlıyor.

Yılda yaklaşık 1 santim çöküyor

Uydu verileriyle, stadyumun bulunduğu bölgede bazı alanların yılda 9.7 milimetre çöktüğü; bazı alanların ise yılda 3.9 milimetreye kadar yükseldiği tespit edildi. Çok yakın mesafelerde bile oldukça değişken farklı deformasyon oranları tespit edildi. Bu deformasyonlardan en yüksek çökme stadyumun batısında görüldü.

Bu tespitleri değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi'den (KTÜ) emekli olan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "2019'da Prof. Dr. Erol Şadoğlu birlikte spor tesisinin farklı oturmalardan dolayı deforme olduğunu ve az hasara uğradığını ortaya koymuştuk. Yeni makaledeki 2016-2020 uydu verileri oturmaların devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Akyazı dolgusunun zemin iyileştirilmesi yapılmadan klasik yöntemle gelişigüzel doldurulduğundan taşıma kapasitesinin düşük olduğunu belirten Bektaş şöyle devam etti:

"Bu nedenle farklı oturmaları en aza indirmek amacıyla tesis kazıklar ve radye temel üzerinde taşıtılmaya çalışılmıştır.

4 bin 500 fore kazığa rağmen yapıda deformasyon varsa, demek ki fore kazıklar yeterince çalışmadı veya etkili olmadı demektir.

Beklenenden daha fazla farklı oturmaya tahammül edemeyen yapı yatay, düşey yer değiştirme ve dönme hareketlerine bağlı olarak kırılma deformasyonu göstermeye başlamıştır."

Görsel, sozcu.com.tr'den alınmıştır.

"Stadyum deforme oluyor"

Şenol Güneş Stadyumu'nda deformasyonlar olduğunu belirten Bektaş, "Jeolojik, inşaat ve uydu ölçüm bilgilerine göre aynı dolgu üzerinde yapılması planlanan Şehir Hastanesi'nin geleceği spor tesisinin akıbeti ile örtüşmektedir.

İster uydudan ölçüm, ister yerden ölçüm, hangisi olursa olsun değişmeyen bir sonuç var: Stadyum deforme oluyor.

Stadyumun, binanın içine girdiğiniz zaman, duvarlarda, yerlerde açılmalar çatlaklar var. Bunları gördük tespit ettik. Bu çatlakları müteahhidin sıvayla kapatmaya çalıştığını da biliyoruz.

Şimdi önemli olan şu, bu deformasyon ne kadar devam edecek, azalacak mı, yoksa artacak mı? Artarsa stadın, yıkılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bu oturmalar devam ederse binada müthiş bir şekilde kırılmalar çökmeler başlar. Dolayısıyla bu oturmaların sürekli olarak kontrol edilmesi lazım" diye konuştu.

"Şehir hastanesinin güvenliği de sorgulanmalı"

Bütün olarak deformasyon var. Bu da yapılacak Şehir Hastanesi'nin güvenliğini de sorgulanmasına neden oluyor. Hastanenin yapılmasında bu sorunların dikkate alınması ve mutlaka çözülmesi gerekiyor. Ben bunu üst makamların hepsine, bakanlıklara yazdım. Geldiler görüşmeler yaptılar. Ama hiçbir değişiklik yapmadan, inceleme yapmadan aynı sistemle şehir hastanesini yapıyorlar. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız."

Yürütmeyi durdurma davası

Öte yandan Trabzon Şehir Plancıları Odası, Kalyon İnşaat'ın dolgu alana inşa ettiği ve yaklaşık 1.1 milyar lira maliyeti olan Trabzon Şehir Hastanesi'yle ile ilgili yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

350 milyon liraya yapıldı

Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Şenol Güneş Stadı'nın yapımına 24 Kasım 2013'te başlandı ve 350 milyon liraya mal oldu. İşte stadın künyesi:

Mimar: Faruk Kanca

Temel atma: 24 Kasım 2013

Açılış Tarihi: 18 Aralık 2016

Kapasite: 40.782

Maliyet: 350.000.000 TL

Satın Sahibi: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İşletmeci: Trabzonspor Kulübü

Zemin: Hibrit çim (SISGrass)

Işıklandırma: 3000 lux