350 kişinin zehirlendiği kışlada bir asker hayatını kaybetti

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 asker hastanelik oldu, kriz masası kuruldu. Vali Mustafa Hakan Güvençer, 54 askerin tedavisinin sürdüğünü, saat 01.00’de fenalaşan Er Hüsnü Özel’in ise hayatını kaybettiği belirtti. Güvençer, askerin ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi kaynaklı olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırılan askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hastanelere getirilen askerlerin durumların iyi olduğu ve taburcu edildiklerinin açıklanmasına rağmen, kışlada rahatsızlanmalar sürdü. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Batı Kışla’da başlayan rahatsızlıkların Doğu Kışla’da görüldüğünü ve bakteriyel enfeksiyonun meydana geldiğini duyurdu.

Kriz masası kuruldu

Telefonla açıklama yapa Vali Güvençer, "Manisa’da acemi er eğitimini tamamlayıp, yarın dağıtıma çıkacak yaklaşık 6 bin erimizin barındığı Batı Kışla ve Doğu Kışla’da 23 Mayıs ve 24 Mayıs günlerinde, şimdilik sadece bakteriyel bir bağırsak yolları enfeksiyonu teşhisi konulan bir rahatsızlık teşhis edildi. Bu rahatsızlık nedeniyle 3 gündür sağlık birimlerine toplam 350 asker sevk edildi. Bir taraftan bu çocuklarımızın tedavileri ile ilgilenirken, bu bakteriyel enfeksiyonun kaynaklandığı sebebi bulmak için tüketim maddelerinden örnekler alınarak laboratuvarlara gönderildi. Şu anda bakteriyel enfeksiyonun kaynağı konusunda bir tespit sahibi değiliz. Bu sabahtan itibaren Tugay Komutanlığında sağlık teşkilatımızın bir kriz masası kurdu. Orada bir koğuş revire dönüştürüldü. 5 hekim ve yardımcı sağlık personeli Tugay Komutanlığına askerlerimize müdahale ediyorlar" diye konuştu.

Bir asker yoğun bakımda

Vali Güvençer, toplam 54 askerin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, "Sabahtan bu saate kadar Tugay içindeki polikliniğe müracaat eden askerlerden 9’u daha devlet hastanelerine sevk edildi. Şu anda devlet hastanelerinde tedavi altına alınan er sayısı 54’e çıktı. 1 asker yoğun bakıma alındı, ancak hayati tehlikesi yok" dedi.

Bir asker yaşamını yitirdi

Vali Güvençer, dün gece fenalaşıp Batı Kışla’dan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne getirilen askerlerden Er Hüsnü Özel’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Güvençer, askerin ölümünün enfeksiyondan kaynaklandığına dair bir bulgu olmadığını belirterek, farklı bir ölüm sebebi olabileceğini söyledi.

Güvençer, "Kamuoyu ölümü, enfeksiyonla bağlantılayacaktır. Ama ölümün bu enfeksiyona bağlı olduğuyla ilgili herhangi bir bulgu yok. Ailesine haber verildi. Henüz Adli Tıp raporu elimize geçmedi. Ama hekimler yaptıkları ilk muayenede ölümün enfeksiyonel değil, belki bir başka sebebe bağlı olabileceği konusunda fikir beyan etti. Şu anda enfeksiyon durumunun önü alındı. Her türlü tedbir alınıyor" diye konuştu.

Valilik, Halk Sağlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği ve Tugay Komutanlığı’nın kriz masası kurarak yapılması gereken her şeyi yaptığını söyleyen Vali Güvençer, Tugay Komutanlığında tüm toplu kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini duyurdu.

Haberi yemin töreni için gittiklerinde aldılar

Yaşamını yitiren Piyade Er Hüsnü Özel’in ailesi acı haberi yemin töreni için gittiği Manisa’da öğrendi. Özel'in Kırşehir Mucur nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, bir kız kardeşi bulunduğu ve babası Recep Özel’in 3 yıl önce pankreas kanserinden vefat ettiği, askerin annesi Gülhan Özel ile birlikte yaşadığı öğrenildi.