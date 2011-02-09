-350 KİŞİLİK KADROYA 3 BİN KİŞİ BAŞVURDU İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul İtfaiyesine alınmak üzere 350 kişi için açtığı kadroya, yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 350 itfaiye eri alımı yapacak. İtfaiye eri olmak isteyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesinin Zeytinburnu'ndaki sosyal tesislerine gelerek form doldurup gereken evrakları teslim etti. Sağlık durumları sorulan adayların kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Gün boyu yaklaşık 3 bin kişinin müracaatta bulunduğu itfaiye eri alımı için başvurular, yarın saat 16.30'da sona erecek. İtfaiye eri kadrolarına, KPSS'den komisyonca belirlenen taban puanı alıp başvuruda bulunan adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday, belirlenerek sözlü sınava çağrılacak. İtfaiye eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacak.