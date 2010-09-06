-350 KİLOGRAMLIK GENÇ, BAKIM İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ İZMİR (A.A) - 06.09.2010 - İzmir'de yaşayan 350 kilogram ağırlığındaki Muhammet Yavaşça, daha sağlıklı ortamda bakılması için Ankara'ya gönderildi. Çocukluk döneminde geçirdiği rahatsızlık sonrası zihin ve beden sağlığını yitirdiği belirtilen Yavaşça, Boğaziçi Semti'ndeki evinden, 5 kişinin yardımıyla çıkarılarak minibüse alındı. Yavaşca'yı, yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Cahit Kıraç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan ve İl Sosyal Hizmetler Müdürü Zekeriya Ertaş uğurladı. Muhammet'in babası Hüseyin Yavaşça, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun az yemesine rağmen aşırı kilo aldığını ifade etti. 80 yaşında olduğunu, eşiyle aşırı kilolu çocuklarına bakmakta zorlandıklarını söyleyen baba Yavaşca, 7 çocuğunun en küçüğü olan 25 yaşındaki oğlunun daha iyi ortamda bakılması için Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurduklarını, durumu öğrenen Vali Kıraç'ın kendilerine sahip çıktığını bildirdi. Yavaşça, ''Devletimize Allah zeval vermesin. Onu özleyeceğiz ama mutluyuz. Daha iyi bakılacak'' dedi. Abla Melahat Yavaşça da anne babasının yaşlı olması dolayısıyla Muhammet'e çok iyi bakamadığını, bakım evine gönderilmesinin iyi olduğunu ifade etti. Vali Kıraç, Muhammet'in anne ve babasının yanında sıkıntılı bir ortamda yaşadığını belirterek, ''Ağır mental gerilik tedavisi görüyor. Daha huzurlu bir ortama gidiyor. Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Saray Bakımevinde bakım yapılarak rehabilite edilecek. Sosyal devlet olma vasfımız gereği, ailesinin feryadına kulak verdik. Bazı yakınları ve sağlık personeli eşliğinde Ankara'ya gidiyor'' diye konuştu. Muhammet'i ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.