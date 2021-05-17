Sanatçı, akademisyen ve milletvekilinden oluşan 350 isimden İsrail'e karşı ortak imza metni: Filistin için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz

350 akademisyen, sanatçı, milletvekili ve aktivist, Türkiye ve dünyaya seslenerek, İsrail'in Filistin saldırılarına karşı ekonomik ve diplomatik baskı kurabilmeye yönelik ortak çağrı metnine imza attı.

İmza kampanyasının metninde, Filistinli yüzü aşkın çocuğun gerçek bomba ve mermilerle öldüğü belirtilerek; İsrail'in emperyalist güçlerden destek aldığı ifade edildi.

İç politikaya da eleştirinin yöneltildiği metinde, "Ekonomik ve politik yaptırım içermeyen hamasi söylemlerin Filistin halkının yaşadığı zulüm karşısında etkisiz olduğu açık." denildi.

"Demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olan bizler, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. İsrail rejimini kınıyor, zulme, işgalci ve militarist politikalara son vermeye çağırıyoruz. Türkiye başta olmak üzere, İsrail ile ekonomik bağlar içindeki hükümetleri Filistin halkı için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı ve metni imzalayan 350 kişinin listesi şöyle:

Abdullah Erdoğmuş / Diyarbakır 21. Dönem Milletvekili

Adalet Dinamit / Sinemacı

Adnan Kaya / Avukat

Ahmet Aydoğan / PTT Kamu Emekçisi

Ahmet Bozkurt Çağlar / Avukat

Ahmet Çakmak /Emekli Akademisyen

Ahmet Çevik / Avukat

Ahmet Çınar / İhraç Öğretmen

Ahmet Dindar / Avukat

Ahmet Ergin / Avukat

Ahmet Karagöz / Eğitim Sen Genel Mali Sekreteri

Ahmet Korkmaz

Ahmet Murat Aytaç / Akademisyen Yazar

Ahmet Özdel / Avukat

Ahmet Şık / TİP İstanbul Milletvekili

Akın Atalay / Avukat

Alev Er / Gazeteci

Ali Cemal Zülfikar / Avukat

Ali Dağlık / Sosyal Danışman

Ali İhsan Güven / Avukat

Ali Saydı / Avukat

Arif Ali Cangı / Avukat

Asuman Bal / Eğitim

Avni Sağlam

Ayhan Özdemir / Avukat

Aysu Topal / Peyzaj Teknikeri

Ayşe Acar Başaran / Milletvekili – HDP Kadın Meclisi Sözcüsü

Ayşe Ayben Aytunç / Sinemacı

Ayşe Erdem / Editör

Ayşe Erzan / Fizikçi

Ayşe Gözen / Emekli Akademisyen

Ayşe Semra Eker / Emekli

Ayşe Sevin Kırkoğlu / Emekli Ekonomist

Ayşegül Devecioğlu / Yazar

Ayşen Uysal / Akademisyen

Aytekin Sağlam / Doktor

Ayten Şahin / İletişimci Yazar

Ayten Ünal / Avukat

Ayten Yıldırım

Aytuğ Atıcı / 24,25,26. Dönem CHP Mersin Milletvekili

Bahadır Altan / Pilot

Bahar Özer / Avukat

Barış Alp Özden / Öğretim Üyesi

Barış Atay / TİP Hatay Milletvekili

Barış İpek / Avukat

Barış Yar kişkadaş / Gazeteci

Barış Yıldırım / Avukat

Baskın Oran Akademisyen/yazar

Battal Gazi İnci / Avukat

Bediz Sel / Muhasebeci

Berkay Akkuş / Avukat

Beyza Ekici / Moda Tasarımcısı

Bilge Oykut / İç Mimar

Bilgesu Seher Yılmaz / Oyuncu

Birsen Temir / Öğretmen

Burak Cop / Akademisyen

Bülent Müftüoğlu / İş İnsanı

Bülent Tekin / Yazar-Şair

Bülent Utku

Büşra Ersanlı / Emekli Akademisyen

C. Murat Özgünay / İş İnsanı

Cahit Mete / Emekli

Canan Arın / Avukat

Canan Yüce / SYKP Eş Genel Başkanı

Cavit Uğur / SYKP Eş Genel Başkanı

Celal Fırat / Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Celal Işık / Emekli

Celalettin Can / 78'liler Vakfı Sözcüsü

Cemal Gülmez / Avukat

Cengiz Arın / Emekli Akademisyen

Cengiz Uzuner / Eğitimci

Cenk Saraçoğlu / Akademisyen

Cennet Nurdan Parlak / Avukat

Cevriye Aydın / Avukat

Cuma Kuş / Avukat

Çağatay Anadol / Yayıncı

Çağla Yolaşan / Avukat

Çetin Ali Nergis / ADAM-DER Genel Başkanı

Demet Koç / Mimar

Deniz Doğan / Avukat

Deniz Gürbüz / Avukat

Deniz Polattaş / Avukat

Devrim Avcı Özkurt / Avukat

Didem Göçer / Maden Mühendisi

Dilek Güzel / Avukat

Dilek Sevgi Ataç / Avukat

Dinçer Demirkent / Siyaset Bilimci

Diren Elif Vurgun / Avukat

Doç. Dr. Serkan Boyar / Akademisyen

Doğan Çakmak / Avukat

Doğan Çelik / Sanatçı

Ebru Atakan / Avukat

Ebru Günay / HDP Milletvekili - HDP Sözcüsü

Ebru Simeklioğlu / Avukat

Ebru Yıldırım / Öğretmen

Elif Doğan Türkmen / CHP eski Milletvekili Avukat

Elif Ergin / Avukat

Elif Yetigin / Avukat

Emine Fırat / Restoran İşletmecisi

Emre Pekgönenç / İşletmeci

Enes Atilla Pay / Mimar

Engin Deniz Ergin / Avukat

Engin Gürsel / Emekli

Enver Akan / Avukat

Ercüment Akdeniz / Emek Partisi Genel Başkanı

Erdal Karayazgan / İnşaat Mühendisi

Erdoğan Aydın / Tarihçi-Yazar

Erdoğan Baştuğ / Avukat

Erdoğan Emir / Müzisyen

Erkan Baş / TİP İstanbul Milletvekili

Erkan Sabri Ünüvar / Avukat

Erol Al / Gazeteci

Ertuğrul Barka / Kimya Mühendisi

Ertuğrul Kürkçü / HDP Onursal Genel Başkanı

Esra Erin / Avukat

Esra Koç / Ziraat Yüksek Mühendisi

Esra Mungan / Öğretim Üyesi

Eşber Yağmurdereli / Yazar

Eylem Sarıoğlu Aslandoğan/ Avukat

Eylem Tuncaelli / Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü

Eylem Zengin / Avukat

Fahrettin Filiz / Avukat

Fatih Sürenkök /Doktor

Fatin Kanat / İnsan Hakları Savunucusu

Fatma Aytaç / Endüstri Mühendisi

Fatmagül Berktay / Akademisyen – Yazar

Feray Mertoğlu / Aktivist

Feride Eralp / Çevirmen

Ferit Barut / İnsan Hakları Aktivisti

Fethiye Çetin / Avukat

Fevzi Saygılı / Avukat

Füsun Oğuz / Emekli

Gamze Erk / Avukat

Gamze Gökoğlu Şimşek / Avukat

Gencay Gürsoy / Emekli Öğretim Üyesi

Gonca Bağdat / Emekli

Gökhan Özer / Eğitimci

Gökmen Yeşil / Avukat

Gülizar İpek / Mardin Şahmaran Kadın Platformu

Gülser Kayır / Akademisyen

Gülşah Kaya / Avukat

Gülyeter Aktepe / Stajyer Avukat

Güneş Yılmaz Baştuğ / Avukat

Günseli Baki / Fotoğrafçı

Gürcan Şişmanoğlu / Atanamayan Öğretmen

Gürhan Ertür / Emekli

Gürsel Gönül / Öğretmen

Gürsel Tekin / CHP İstanbul Milletvekili

Hacer Ansal / Akademisyen

Hakan Dilmeç / Kaldıraç Temsilcisi

Hakan Güneş / Akademisyen

Hakan Tahmaz / Barış Vakfı Başkanı

Halil İmrek / Gazeteci- Siyasetçi

Halim Bulutoğlu / İş İnsanı

Halime Güner

Ömer Güner

Halit Erdem / Sendikacı

Haluk Korkmaz / Emekli

Haluk Tolga İlhan / Opera Sanatçısı

Hamide Bezirci / Öğretmen

Hanife Yüksel / Emekli

Harika Günay Karataş / Avukat

Harun Turgan / Yayıncı

Hasan Çoban / KHK'lı Öğretmen

Hasan Hüseyin Evin / Avukat

Hasan Öztoprak / Yazar

Hatice Tuğba Yılmaz / Avukat

Haydar Ergülen / Şair

Hayrettin Conge

Hayrettin Çil / Avukat

Hayriye Erol / Emlak Danışmanı

Heval Türkmen Günay / Avukat

Heval Yıldız Karasu / Avukat

Hicran Danışman / Avukat

Hikmet Başaran / Öğretmen

Hilal Onur İnce / Öğretim Üyesi

Hüseyin Eminoğlu / Diş Hekimi

İbrahim Akın / Emekli

İdil Zeynep Dağdemir / Mühendis

İhsan Eliaçık / İlahiyatçı Yazar

İlhan Cihaner / 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili

İlke Işık / Avukat

İmran Aygün / Avukat

İnci Temir / İşletmeci

İrfan Eroğlu / Emekli Öğretim Görevlisi

İsmet Yılmaz / Kimyager Emekli

Juliana Gözen / TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi

Jülide Kural / Sanatçı

Kadir Akın / Yazar -Gazeteci

Kadir İnanır / Sanatçı

Kadriye Gümüştaş / Emekli Öğretmen

Kagan Kılıç / Esnaf

Kamil Tekin Sürek / Avukat

Kazım Bayraktar / Avukat

Kemal Yadırgı / Öğretmen

Kenan Güngördü / KHK'lı Sağlık Memuru

Kudret Ünal / Elektrik-Elektronik Mühendisi

Latife Tekin / Yazar

Levent Akçasu / Mühendis

Levent Tüzel / 24/25. Dönem İstanbul Milletvekili

Leyla Han Tüzel / Avukat

Mahmut Temizyürek / Yazar

Mebuse Tekay / Avukat

Mehmet Altuntaş / Avukat

Mehmet Antmen / Doktor

Mehmet Bekaroğlu / CHP İstanbul Milletvekili

Mehmet Bozgeyik / KESK Eş Genel Başkanı

Mehmet Çağrı Kaygısız / Avukat

Mehmet Kılıç / Makine Mühendisi

Mehmet Rasgelener / Emekli

Mehmet Taha Deniz / HDP Adalar İlçe Başkanı

Mehmet Turp / Cam Keramik İş Genel Sekreteri

Mehmet Yücel / Petrol Mühendisi

Melda Onur/ 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili

Melek Taylan / Belgesel Sinemacı

Meral Danış Beştaş / Milletvekili – HDP Grup Başkan Vekili

Mert Büyükkarabacak / Makine Mühendisi

Mesut Çelebioğlu / İşsiz

Mevlut Ülgen / Psikolog

Mine Şirin / Düzeltmen

Muhammet Taner Avşar / Avukat

Murat Akbaş / Aktivist

Murat Çelebi / Avukat

Murat Çepni / HDP Milletvekili

Murat Denizer / Avukat

Murathan Mungan / Yazar

Musa Akyol / Dişhekimi

Mustafa Çinkılıç / Avukat

Mustafa Söğütlü / Avukat

Mustafa Şener / Akademisyen

Muzaffer Gezer / Şair

Münir Korkmaz / KHK'lı Öğretmen KHK'lı Platformları Birliği

Nadire Mater/ Gazeteci

Nami Şentürk / Avukat

Nazar Büyüm / Yazar

Necdet Saraç / Gazeteci

Necmiye Alpay / Dilbilimci

Nefise Sormageç / Avukat

Nejla Kurul / Eğitim-Sen Genel Başkanı

Nergiz Ovacık / Mühendis

Nesrin Arslan / Emekli

Nesrin Nas / Siyasetçi

Nesteren Davudoğlu / İletişimci

Neşe Perihan / Aktivist

Neşe Yaşın / Şair

Neval Al / Emekli

Nevfel Yılmaz / Emekli

Nevin Aytekin / Emekli

Nihal Saban / Öğretim Üyesi

Nihal Taş / Kostüm Tasarımcısı

Nimet Tanrıkulu / Aktivist

Niyazi Zorlu / Yazar

Nizamettin Aktepe / Emekli Öğretmen

Nurettin Özlütaş / Avukat

Nurhan Kınalı / Aşçı

Nusret Gürgöz / Avukat

Olcay Korkmaz / Avukat

Onursal Adıgüzel / CHP Genel Başkan Yardımcısı

Orhan Akkaya / Divriği Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Alkaya / Şair

Orhan Atan / Avukat

Orhan Silier / Tarihçi

Osman Genç / Ortadirek Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni

Osman Zeki Erdoğan / Avukat

Oya Baydar / Yazar

Oya Ersoy / Hukukçu, HDP İstanbul Milletvekili

Ömer Faruk Kırnıç / Emekli Akademisyen

Önder Birol Bıyık / Şair - Yazar

Özcan Sarıoğlu / Avukat

Özgür Metin / Avukat

Özlem Saldamlı Özatakan / Avukat

Pelin Kahillioğlu / TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi

Perihan Koca / TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi

Pervin Tunçelli Kılıç / Emekli Öğretmen

Pınar Dokuz / Avukat

Ramazan Kurt / Avukat

Rauf Uluç / Sosyolog

Refika Korkmaz / Avukat

Remzi Altunpolat / Hukukçu Lgbti+ Aktivisti

Rennan Gerger / Emekli

Rojda Yıldırım / Avukat

Sabahat Gençtarih / Avukat

Sabit Aktaş / Avukat

Sadi Özgül

Salih Zeki Tombak / Yazar

Sami Evren / KESK Eski Genel Başkanı

Saruhan Oluç / Milletvekili – HDP Grup Başkan Vekili

Sema Kaygusuz / Yazar

Semih Mutlu / Avukat

Semir Karadaş / Avukat

Semra Baripoğlu / Psikiyatri Uzmanı

Semra İşler Albayrak / Avukat

Semra Somersan / Emekli Akademisyen

Serhat Raşa / Müzisyen

Serpil İlgün / Gazeteci

Servet Ali Çınar

Sevil Aracı Bek / Avukat

Sevil Öcal / Avukat

Seyfi Öngider / Editör

Sezgin Pekgönenç / Çiftçi

Sibel Özbudun / Akademisyen

Sinan Tutal / Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü

Songül Beydilli / Avukat

Süleyman Eryılmaz / Ekoloji Aktivisti

Şaneşin Aydın / Avukat

Şebnem İşigüzel / Yazar

Şebnem Korur Fincancı / TTB Merkez Konsey Başkanı

Şebnem Oğuz / Akademisyen

Şengün Kılıç / Gazeteci

Şeref Turgut / Avukat

Şerife Ceren Uysal / Avukat

Taci Yalçıner / İktisatçı

Tahir Şilkan / Avukat

Tahsin Yeşildere / Emekli Öğretim Üyesi

Tarık Günersel / Yazar

Tatyos Bebek / Diş Hekimi

Telli Işık / Ögretmen

Temel Demirer / Yazar

Tevfik Al / Emekli

Tugay Bek / Avukat

Tuncay Yılmaz / Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB) Eş Sözcüsü

Tuncer Bakırhan / HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

Turan Cengiz / Emekli

Turhan İçli / Demokrasi İçin Engelli Hakları İnsiyatifi Sözcüsü

Tülay Koçak / Emekli

Ufuk Uras / Siyasetçi

Ümit Kıvanç / Gazeteci

Vecdi Erbay / Yazar

Vesile Özdem Yükselen / Emekli

Veysi Eski / Avukat

Viki Çiprut / Gazeteci

Volkan Gültekin / Avukat

Yahşi Kara

Yalçın Dönmez / Müzisyen

Yaman Öğüt / Çevirmen

Yavuz Okçuoğlu / Metalürji Mühendisi

Yıldız İmrek / Avukat

Yunus Işın / Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı

Yurdagül Şahin Demir / KHK'lı Öğretmen

Yusuf Ayık / Avukat

Yusuf Çakır / Emekli

Yusuf Ozan Çobanoğlu / Avukat

Yücel Aksüt / Avukat

Yücel Demirer / Akademisyen

Yücel Tunca / Fotoğrafçı

Zafer Yörük / Akademisyen

Zehra Parlak / İşsiz

Zeki Gül / Doktor

Ziya Çelik / Avukat

Zöhre Dalkıran / Avukat

Züleyha Gülüm / HDP İstanbul Milletvekili