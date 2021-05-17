Sanatçı, akademisyen ve milletvekilinden oluşan 350 isimden İsrail'e karşı ortak imza metni: Filistin için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz

17 Mayıs 2021 18:39
350 akademisyen, sanatçı, milletvekili ve aktivist, Türkiye ve dünyaya seslenerek, İsrail'in Filistin saldırılarına karşı ekonomik ve diplomatik baskı kurabilmeye yönelik ortak çağrı metnine imza attı.
İmza kampanyasının metninde, Filistinli yüzü aşkın çocuğun gerçek bomba ve mermilerle öldüğü belirtilerek; İsrail'in emperyalist güçlerden destek aldığı ifade edildi.
İç politikaya da eleştirinin yöneltildiği metinde, "Ekonomik ve politik yaptırım içermeyen hamasi söylemlerin Filistin halkının yaşadığı zulüm karşısında etkisiz olduğu açık." denildi.
"Demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olan bizler, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. İsrail rejimini kınıyor, zulme, işgalci ve militarist politikalara son vermeye çağırıyoruz. Türkiye başta olmak üzere, İsrail ile ekonomik bağlar içindeki hükümetleri Filistin halkı için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı ve metni imzalayan 350 kişinin listesi şöyle:
Abdullah Erdoğmuş / Diyarbakır 21. Dönem Milletvekili
Adalet Dinamit / Sinemacı
Adnan Kaya / Avukat
Ahmet Aydoğan / PTT Kamu Emekçisi
Ahmet Bozkurt Çağlar / Avukat
Ahmet Çakmak /Emekli Akademisyen
Ahmet Çevik / Avukat
Ahmet Çınar / İhraç Öğretmen
Ahmet Dindar / Avukat
Ahmet Ergin / Avukat
Ahmet Karagöz / Eğitim Sen Genel Mali Sekreteri
Ahmet Korkmaz
Ahmet Murat Aytaç / Akademisyen Yazar
Ahmet Özdel / Avukat
Ahmet Şık / TİP İstanbul Milletvekili
Akın Atalay / Avukat
Alev Er / Gazeteci
Ali Cemal Zülfikar / Avukat
Ali Dağlık / Sosyal Danışman
Ali İhsan Güven / Avukat
Ali Saydı / Avukat
Arif Ali Cangı / Avukat
Asuman Bal / Eğitim
Avni Sağlam
Ayhan Özdemir / Avukat
Aysu Topal / Peyzaj Teknikeri
Ayşe Acar Başaran / Milletvekili – HDP Kadın Meclisi Sözcüsü
Ayşe Ayben Aytunç / Sinemacı
Ayşe Erdem / Editör
Ayşe Erzan / Fizikçi
Ayşe Gözen / Emekli Akademisyen
Ayşe Semra Eker / Emekli
Ayşe Sevin Kırkoğlu / Emekli Ekonomist
Ayşegül Devecioğlu / Yazar
Ayşen Uysal / Akademisyen
Aytekin Sağlam / Doktor
Ayten Şahin / İletişimci Yazar
Ayten Ünal / Avukat
Ayten Yıldırım
Aytuğ Atıcı / 24,25,26. Dönem CHP Mersin Milletvekili
Bahadır Altan / Pilot
Bahar Özer / Avukat
Barış Alp Özden / Öğretim Üyesi
Barış Atay / TİP Hatay Milletvekili
Barış İpek / Avukat
Barış Yar kişkadaş / Gazeteci
Barış Yıldırım / Avukat
Baskın Oran Akademisyen/yazar
Battal Gazi İnci / Avukat
Bediz Sel / Muhasebeci
Berkay Akkuş / Avukat
Beyza Ekici / Moda Tasarımcısı
Bilge Oykut / İç Mimar
Bilgesu Seher Yılmaz / Oyuncu
Birsen Temir / Öğretmen
Burak Cop / Akademisyen
Bülent Müftüoğlu / İş İnsanı
Bülent Tekin / Yazar-Şair
Bülent Utku
Büşra Ersanlı / Emekli Akademisyen
C. Murat Özgünay / İş İnsanı
Cahit Mete / Emekli
Canan Arın / Avukat
Canan Yüce / SYKP Eş Genel Başkanı
Cavit Uğur / SYKP Eş Genel Başkanı
Celal Fırat / Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
Celal Işık / Emekli
Celalettin Can / 78'liler Vakfı Sözcüsü
Cemal Gülmez / Avukat
Cengiz Arın / Emekli Akademisyen
Cengiz Uzuner / Eğitimci
Cenk Saraçoğlu / Akademisyen
Cennet Nurdan Parlak / Avukat
Cevriye Aydın / Avukat
Cuma Kuş / Avukat
Çağatay Anadol / Yayıncı
Çağla Yolaşan / Avukat
Çetin Ali Nergis / ADAM-DER Genel Başkanı
Demet Koç / Mimar
Deniz Doğan / Avukat
Deniz Gürbüz / Avukat
Deniz Polattaş / Avukat
Devrim Avcı Özkurt / Avukat
Didem Göçer / Maden Mühendisi
Dilek Güzel / Avukat
Dilek Sevgi Ataç / Avukat
Dinçer Demirkent / Siyaset Bilimci
Diren Elif Vurgun / Avukat
Doç. Dr. Serkan Boyar / Akademisyen
Doğan Çakmak / Avukat
Doğan Çelik / Sanatçı
Ebru Atakan / Avukat
Ebru Günay / HDP Milletvekili - HDP Sözcüsü
Ebru Simeklioğlu / Avukat
Ebru Yıldırım / Öğretmen
Elif Doğan Türkmen / CHP eski Milletvekili Avukat
Elif Ergin / Avukat
Elif Yetigin / Avukat
Emine Fırat / Restoran İşletmecisi
Emre Pekgönenç / İşletmeci
Enes Atilla Pay / Mimar
Engin Deniz Ergin / Avukat
Engin Gürsel / Emekli
Enver Akan / Avukat
Ercüment Akdeniz / Emek Partisi Genel Başkanı
Erdal Karayazgan / İnşaat Mühendisi
Erdoğan Aydın / Tarihçi-Yazar
Erdoğan Baştuğ / Avukat
Erdoğan Emir / Müzisyen
Erkan Baş / TİP İstanbul Milletvekili
Erkan Sabri Ünüvar / Avukat
Erol Al / Gazeteci
Ertuğrul Barka / Kimya Mühendisi
Ertuğrul Kürkçü / HDP Onursal Genel Başkanı
Esra Erin / Avukat
Esra Koç / Ziraat Yüksek Mühendisi
Esra Mungan / Öğretim Üyesi
Eşber Yağmurdereli / Yazar
Eylem Sarıoğlu Aslandoğan/ Avukat
Eylem Tuncaelli / Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü
Eylem Zengin / Avukat
Fahrettin Filiz / Avukat
Fatih Sürenkök /Doktor
Fatin Kanat / İnsan Hakları Savunucusu
Fatma Aytaç / Endüstri Mühendisi
Fatmagül Berktay / Akademisyen – Yazar
Feray Mertoğlu / Aktivist
Feride Eralp / Çevirmen
Ferit Barut / İnsan Hakları Aktivisti
Fethiye Çetin / Avukat
Fevzi Saygılı / Avukat
Füsun Oğuz / Emekli
Gamze Erk / Avukat
Gamze Gökoğlu Şimşek / Avukat
Gencay Gürsoy / Emekli Öğretim Üyesi
Gonca Bağdat / Emekli
Gökhan Özer / Eğitimci
Gökmen Yeşil / Avukat
Gülizar İpek / Mardin Şahmaran Kadın Platformu
Gülser Kayır / Akademisyen
Gülşah Kaya / Avukat
Gülyeter Aktepe / Stajyer Avukat
Güneş Yılmaz Baştuğ / Avukat
Günseli Baki / Fotoğrafçı
Gürcan Şişmanoğlu / Atanamayan Öğretmen
Gürhan Ertür / Emekli
Gürsel Gönül / Öğretmen
Gürsel Tekin / CHP İstanbul Milletvekili
Hacer Ansal / Akademisyen
Hakan Dilmeç / Kaldıraç Temsilcisi
Hakan Güneş / Akademisyen
Hakan Tahmaz / Barış Vakfı Başkanı
Halil İmrek / Gazeteci- Siyasetçi
Halim Bulutoğlu / İş İnsanı
Halime Güner
Ömer Güner
Halit Erdem / Sendikacı
Haluk Korkmaz / Emekli
Haluk Tolga İlhan / Opera Sanatçısı
Hamide Bezirci / Öğretmen
Hanife Yüksel / Emekli
Harika Günay Karataş / Avukat
Harun Turgan / Yayıncı
Hasan Çoban / KHK'lı Öğretmen
Hasan Hüseyin Evin / Avukat
Hasan Öztoprak / Yazar
Hatice Tuğba Yılmaz / Avukat
Haydar Ergülen / Şair
Hayrettin Conge
Hayrettin Çil / Avukat
Hayriye Erol / Emlak Danışmanı
Heval Türkmen Günay / Avukat
Heval Yıldız Karasu / Avukat
Hicran Danışman / Avukat
Hikmet Başaran / Öğretmen
Hilal Onur İnce / Öğretim Üyesi
Hüseyin Eminoğlu / Diş Hekimi
İbrahim Akın / Emekli
İdil Zeynep Dağdemir / Mühendis
İhsan Eliaçık / İlahiyatçı Yazar
İlhan Cihaner / 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili
İlke Işık / Avukat
İmran Aygün / Avukat
İnci Temir / İşletmeci
İrfan Eroğlu / Emekli Öğretim Görevlisi
İsmet Yılmaz / Kimyager Emekli
Juliana Gözen / TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi
Jülide Kural / Sanatçı
Kadir Akın / Yazar -Gazeteci
Kadir İnanır / Sanatçı
Kadriye Gümüştaş / Emekli Öğretmen
Kagan Kılıç / Esnaf
Kamil Tekin Sürek / Avukat
Kazım Bayraktar / Avukat
Kemal Yadırgı / Öğretmen
Kenan Güngördü / KHK'lı Sağlık Memuru
Kudret Ünal / Elektrik-Elektronik Mühendisi
Latife Tekin / Yazar
Levent Akçasu / Mühendis
Levent Tüzel / 24/25. Dönem İstanbul Milletvekili
Leyla Han Tüzel / Avukat
Mahmut Temizyürek / Yazar
Mebuse Tekay / Avukat
Mehmet Altuntaş / Avukat
Mehmet Antmen / Doktor
Mehmet Bekaroğlu / CHP İstanbul Milletvekili
Mehmet Bozgeyik / KESK Eş Genel Başkanı
Mehmet Çağrı Kaygısız / Avukat
Mehmet Kılıç / Makine Mühendisi
Mehmet Rasgelener / Emekli
Mehmet Taha Deniz / HDP Adalar İlçe Başkanı
Mehmet Turp / Cam Keramik İş Genel Sekreteri
Mehmet Yücel / Petrol Mühendisi
Melda Onur/ 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili
Melek Taylan / Belgesel Sinemacı
Meral Danış Beştaş / Milletvekili – HDP Grup Başkan Vekili
Mert Büyükkarabacak / Makine Mühendisi
Mesut Çelebioğlu / İşsiz
Mevlut Ülgen / Psikolog
Mine Şirin / Düzeltmen
Muhammet Taner Avşar / Avukat
Murat Akbaş / Aktivist
Murat Çelebi / Avukat
Murat Çepni / HDP Milletvekili
Murat Denizer / Avukat
Murathan Mungan / Yazar
Musa Akyol / Dişhekimi
Mustafa Çinkılıç / Avukat
Mustafa Söğütlü / Avukat
Mustafa Şener / Akademisyen
Muzaffer Gezer / Şair
Münir Korkmaz / KHK'lı Öğretmen KHK'lı Platformları Birliği
Nadire Mater/ Gazeteci
Nami Şentürk / Avukat
Nazar Büyüm / Yazar
Necdet Saraç / Gazeteci
Necmiye Alpay / Dilbilimci
Nefise Sormageç / Avukat
Nejla Kurul / Eğitim-Sen Genel Başkanı
Nergiz Ovacık / Mühendis
Nesrin Arslan / Emekli
Nesrin Nas / Siyasetçi
Nesteren Davudoğlu / İletişimci
Neşe Perihan / Aktivist
Neşe Yaşın / Şair
Neval Al / Emekli
Nevfel Yılmaz / Emekli
Nevin Aytekin / Emekli
Nihal Saban / Öğretim Üyesi
Nihal Taş / Kostüm Tasarımcısı
Nimet Tanrıkulu / Aktivist
Niyazi Zorlu / Yazar
Nizamettin Aktepe / Emekli Öğretmen
Nurettin Özlütaş / Avukat
Nurhan Kınalı / Aşçı
Nusret Gürgöz / Avukat
Olcay Korkmaz / Avukat
Onursal Adıgüzel / CHP Genel Başkan Yardımcısı
Orhan Akkaya / Divriği Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Alkaya / Şair
Orhan Atan / Avukat
Orhan Silier / Tarihçi
Osman Genç / Ortadirek Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni
Osman Zeki Erdoğan / Avukat
Oya Baydar / Yazar
Oya Ersoy / Hukukçu, HDP İstanbul Milletvekili
Ömer Faruk Kırnıç / Emekli Akademisyen
Önder Birol Bıyık / Şair - Yazar
Özcan Sarıoğlu / Avukat
Özgür Metin / Avukat
Özlem Saldamlı Özatakan / Avukat
Pelin Kahillioğlu / TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi
Perihan Koca / TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi
Pervin Tunçelli Kılıç / Emekli Öğretmen
Pınar Dokuz / Avukat
Ramazan Kurt / Avukat
Rauf Uluç / Sosyolog
Refika Korkmaz / Avukat
Remzi Altunpolat / Hukukçu Lgbti+ Aktivisti
Rennan Gerger / Emekli
Rojda Yıldırım / Avukat
Sabahat Gençtarih / Avukat
Sabit Aktaş / Avukat
Sadi Özgül
Salih Zeki Tombak / Yazar
Sami Evren / KESK Eski Genel Başkanı
Saruhan Oluç / Milletvekili – HDP Grup Başkan Vekili
Sema Kaygusuz / Yazar
Semih Mutlu / Avukat
Semir Karadaş / Avukat
Semra Baripoğlu / Psikiyatri Uzmanı
Semra İşler Albayrak / Avukat
Semra Somersan / Emekli Akademisyen
Serhat Raşa / Müzisyen
Serpil İlgün / Gazeteci
Servet Ali Çınar
Sevil Aracı Bek / Avukat
Sevil Öcal / Avukat
Seyfi Öngider / Editör
Sezgin Pekgönenç / Çiftçi
Sibel Özbudun / Akademisyen
Sinan Tutal / Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü
Songül Beydilli / Avukat
Süleyman Eryılmaz / Ekoloji Aktivisti
Şaneşin Aydın / Avukat
Şebnem İşigüzel / Yazar
Şebnem Korur Fincancı / TTB Merkez Konsey Başkanı
Şebnem Oğuz / Akademisyen
Şengün Kılıç / Gazeteci
Şeref Turgut / Avukat
Şerife Ceren Uysal / Avukat
Taci Yalçıner / İktisatçı
Tahir Şilkan / Avukat
Tahsin Yeşildere / Emekli Öğretim Üyesi
Tarık Günersel / Yazar
Tatyos Bebek / Diş Hekimi
Telli Işık / Ögretmen
Temel Demirer / Yazar
Tevfik Al / Emekli
Tugay Bek / Avukat
Tuncay Yılmaz / Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB) Eş Sözcüsü
Tuncer Bakırhan / HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
Turan Cengiz / Emekli
Turhan İçli / Demokrasi İçin Engelli Hakları İnsiyatifi Sözcüsü
Tülay Koçak / Emekli
Ufuk Uras / Siyasetçi
Ümit Kıvanç / Gazeteci
Vecdi Erbay / Yazar
Vesile Özdem Yükselen / Emekli
Veysi Eski / Avukat
Viki Çiprut / Gazeteci
Volkan Gültekin / Avukat
Yahşi Kara
Yalçın Dönmez / Müzisyen
Yaman Öğüt / Çevirmen
Yavuz Okçuoğlu / Metalürji Mühendisi
Yıldız İmrek / Avukat
Yunus Işın / Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı
Yurdagül Şahin Demir / KHK'lı Öğretmen
Yusuf Ayık / Avukat
Yusuf Çakır / Emekli
Yusuf Ozan Çobanoğlu / Avukat
Yücel Aksüt / Avukat
Yücel Demirer / Akademisyen
Yücel Tunca / Fotoğrafçı
Zafer Yörük / Akademisyen
Zehra Parlak / İşsiz
Zeki Gül / Doktor
Ziya Çelik / Avukat
Zöhre Dalkıran / Avukat
Züleyha Gülüm / HDP İstanbul Milletvekili
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