-350 GENEL LİSE ''ANADOLU LİSESİ'' OLDU ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bütün genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi kararı kapsamında yaklaşık 350 genel lise, Anadolu lisesine dönüştürüldü. İl milli eğitim müdürlükleri, Anadolu lisesine uygun olan okulları belirleyerek, Milli Eğitim Bakanlığına bildirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli illerden 350'ye yakın genel lisenin Anadolu lisesine dönüşmeye uygun olduğu belirlenerek, onay verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesiyle eğitimde kalitenin artması, genel liselerin kalitesinin Anadolu liseleri seviyesine ulaşması, proje tamamlandığında tüm genel liselerin Anadolu lisesi standartlarında eğitim vermesi hedefleniyor. Anadolu liselerine dönüşümün, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu tarihten sonra Anadolu liselerine sınavla öğrenci alımının sona ermesi, sınavın sadece Fen ve Sosyal Bilimler liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor liselerine öğrenci alımı için yapılması planlanıyor. MEB, bu kapsamda Anadolu liselerine öğretmen alımını da sınav kapsamından çıkarmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Mayıs 2010'da illere gönderdiği bir genelgeyle, ''Ortaöğretimde kalitenin artırılması, mesleki ve teknik ortaöğretime daha fazla öğrencinin yönlendirilmesi amacıyla genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi uygulamasının Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın sonu olan 2013 yılına kadar tamamlanması'' talimatı vermişti. Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi uygulamasının 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren başladığını anımsatan Çubukçu, bu uygulamaya 2008'den itibaren hız verildiğini ifade etti. Valiliklerden 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 eğitim öğretim yıllarını kapsayan bir planlama yapmalarını isteyen Çubukçu, bu planlamanın yerleşim merkezinin nüfusu, öğrenci sayısı, Anadolu liselerine kayıt yaptırabilecek öğrenci akışı, derslik ve öğretmen ihtiyacı ile fiziki mekan durumu ve bazı okulların ikili öğretim yaptığı hususları gözönünde bulundurularak gerçekleştirileceğini belirtmişti. Türkiye'de 1713 genel lise bulunuyor. Genel liselerin sınıf mevcudu ortalaması Türkiye genelinde 38.