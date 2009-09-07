350 bin TL'lik makam aracı etik mi?

Kahramanmaraş'ta bir bankanın mevduatı bulunan Kahramanmaraş Belediyesi'ne ‘şartlı bağış’ olarak verdiği 350 bin TL değerindeki son model makam aracı tartışma konusu oldu.

MHP Kahramanmaraş Merkez İlçe Başkanı Ömer Özkan, 1 Eylül'den bu yana Ak Parti'li Başkan Mustafa Poyraz'ın kullanmaya başladığı 46 KA 444 plakalı 2010 model Mercedes S 320 CDI 4 Matic Long otomobilin alınmasının etik olmadığını öne sürerek Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na şikayette bulundu.

Ömer Özkan, Kahramanmaraş Belediyesi’nde biri 2000, diğeri 2007 model 2 Mercedes marka otomobilin 110 bin lira bedelle, belediye mevduatının bulunduğu bankaya verilerek, yerine 350 bin TL değerinde son model Mercedes marka yeni otomobil alınmasına ilişkin 1 ay önceki Meclis kararının gerçekleşmesinden sonra Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yaptıkları şikayeti yenilediklerini söyledi.

Özkan, 14 Ağustos'ta gönderdikleri şikayet dilekçesine Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun iddiaya konu otomobil henüz belediyeye gelmediği için işlem yapmadığını belirterek yeni şikayette bulunduklarını anlatırken şöyle dedi:

“Yoksulluk ve işsizliğin kol gezdiği bir ilde hiç ihtiyaç olmadığı halde bir belediye başkanının mevcut iki aracı bir bankaya vererek, bu bankadan son model 350 bin TL değerinde bir makam arabası alması etik ilkelerini ihlaldir. Üstelik bu banka belediyeye söz konusu aracı hangi gerekçeyle hibe ettiğini açıklamalıdır. Sonuçta bu bir kamu bankasıdır. Eğer hibe sebebi promosyon ise bu konuda Başbakanlığın promosyonların personele dağıtılması yönünde genelgesine riayet gerekir.

2007 yılında dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından imzalanarak yürüklüğe giren tebliğe göre bahse konu işlemin uygun olup olmadığı, uygun değilse iptali ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde ayrıca girişimde bulunulacaktır. Ayrıca Kamu personelinin maaşının ödenmesine aracılık eden bankaların ek mali imkanlarının tasarrufuna ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama birliğinin sağlanması amacı ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeye de aykırılık teşkil etmektedir.”

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ise MHP'li muhaliflerin eleştirilerinin yersiz olduğunu savunurken, “Ben şahsıma bir şey almadım. Bu belediyeye verilen bir araçtır. Bu bir hediye değil, paramız bu bankada bulunduğu için kazanılmış bir haktır” dedi.