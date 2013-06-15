350 bin öğrenci LYS-4'te ter döktü

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) sona erdi.

Adaylara 90 sorunun yöneltildiği sınavda, tarih, coğrafya-2 ve felsefe testleri yer aldı. Tarih testinde 44 soru için 65 dakika, coğrafya-2 testinde 14 soru için 20 dakika, felsefe testinde ise 40 soru için 50 dakika süre verildi.

Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil eden özel görevliler, sınav salonlarını dolaşarak, gereken bütün önlemleri aldı.

LYS yarın da devam edecek. Yarın saat 10.00'da LYS-1 Matematik Sınavı, saat 14.30'da ise LYS-5 Yabancı Dil Sınavı yapılacak.