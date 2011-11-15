-35 yıllık su sorunu çözüme kavuştu BAYBURT (A.A) - 15.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak açılışını yaptığı 111 projeden biri olan ''Bayburt İçme Suyu İsale Hattı Yenilemesi Projesi'' Bayburt'un 35 yıllık su sorununa çözüm getirdi. Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla bir süre önce Türkiye'deki 111 tesisin ortak açılışı yapıldı. Bu projelerden biri olan ve Bayburt'ta yürütülen ''Bayburt İçme Suyu İsale Hattı Yenilemesi Projesi'' kentin 35 yıldır devam eden su sorununu çözüme kavuşturdu. Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt'un ana içme suyunu temin eden isale hattının 35 yıl önce yapıldığını belirterek, ''Eski hat 35 sene evvel yapılmıştı. Bu hat asbest borulardan olduğundan dolayı sağlık açısından sakıncalıydı. Özellikle 2007-2008'de isale hattı güzergahındaki hidroelektrik santrali çalışmaları sonucunda da ciddi anlamda arızalar meydana geliyordu ve Bayburt'taki 11 bin abonemiz, ciddi manada susuzluk yaşıyordu'' dedi. Kentin bu sorununun çözümü için 2009'un başında, Başbakan Erdoğan ile dönemin Bayburt Belediye Başkanı Bekir Çetin'in de katıldığı toplantıda Bayburt'un isale hattının Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla yapılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Polat, ''Ben de 2009 seçimlerinden sonra görevi devraldım ve projeyi takip ettim. 2009 yılı yatırım programında isale hattının güzergahını da değiştirerek şehri susuz bırakmamak adına ihale çalışmalarını takip ettim ve projenin ihalesi tamamlanarak yeni ana isale hattından şehrimize su vermeye başladık'' diye konuştu. Hacı Ali Polat, hükümetin desteğiyle belirlenen zamandan önce su sorununu çözerek şehrin suyunu yeni isale hattından beslemeye başladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Şehir isale hattımızda 19 bin 400 metre 600'lük çelik boru, 9 bin 200 metre 355'lik polietilen boru kullanılmış, toplamda 28 bin 600 metre hat gerçekleştirilmiştir. İhale çerçevesinde 54 adet vantuz ve tahliye vanası bulunmaktadır. Bu yıl şehrimiz hiç susuzluk yaşamadı. Suyumuzun masat kaynağı ve maden kaynağı olmak üzere 2 kaynağı mevcuttur. Maden kaynağından aldığımız suyun kireç oranı biraz yüksek değerlerdedir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre kireç miktarı normal olsa da halkımızın kullanımı ve ağız tadı anlamında çok uygun değildir. Bunun değiştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.'' -İsale hattının bedeli 10,5 milyon lira- Yenilenen isale hattının ihale bedelinin 10,5 milyon lira olduğunu ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Polat, isale hattındaki 14 bin metrelik çelik borunun Eski Bayburt Belediye Başkanı Çetin tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucu KİPTAŞ'tan hibe yoluyla alındığını söyledi. Polat, proje çerçevesinde kentin şebeke sorununu çözmek için de altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, Bayburt'un su sorununun çözümünde emeği geçen herkese teşekkür etti.