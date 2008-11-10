35 yıllık aşk İstanbul'da sona erdi

Avusturyalı yolcu kalp krizi geçirdiği Atatürk Havalimanı'nda kurtarılamadı. 35 yıllık eşi, yaşlı adamın azraille savaşını gözyaşları içinde izledi.



Kapadokya'yı görmek için Avusturya'dan İstanbul'a gelen yaşlı çifti Atatürk Havalimanında ölüm ayırdı. Kalp krizi geçiren Gunter Breza (65) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre kalp masajı,elektro şok ve diğer müdahalelerle doktorlar yaşlı adamı hayata döndürmeye çalışırken eşi Edith Breza gözyaşları içinde olayı izledi.



Avusturya vatandaşı Gunter Breza ve eşi Edith Breza emekliliklerinin ardından uzun süre önce planladıkları Anadolu turuna çıkmak için yola çıktı ama hayat yolculuğu Gunter Breza için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda son buldu.



Yaşlı çift , Free Bird Havayollarına ait uçakla saat 13.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına geldi. Bagajlarını alan çift Nevşehir'e gitmek için iç hatlar terminaline doğru yürürken bir anda Gunter Breza yere yığıldı. Yaşlı adamın yardımına önce terminal çalışanları koştu.İlk önce kalp masajını çalışanlar yaparken bir süre sonra olay yerine gelen Port Klinik sağlık ekipleri yaklaşık olarak yaşlı adama yarım saat boyunca kalp masajı ve müdahalede bulundu. Bu sırada Edith Breza 35 yıllık hayat arkadaşına yapılan tüm müdahaleleri gözyaşları içinde ancak soğukkanlılıkla izledi. Ancak Breza, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Breza'nın daha önceden iki kere By Pass ameliyatı olduğu öğrenildi. Ambulansla cenaze Bakırköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

