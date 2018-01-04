35 yıldır oto lastikçiliği yapan Fatma Usta: Kadınların gücünü göstermek mutluluk veriyor

Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesinde 35 yıldır oto lastikçi olarak çalışan Fatma Demir, kadınların gücünü göstermenin kendisine mutluluk verdiğini söylüyor. Oto lastik dükkanının yanındaki küçük marketi de işleten Demir’e göre, tüm bu işleri yapmak zor ama ‘yeter ki kadın istemeyegörsün’.

Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Fatma Usta, hem cinslerine de şu öğütte bulunuyor: Kadınlar boş durmasın, çocukları için, kendi geçimleri için ‘erkekler ne der diye düşünmeden’ ellerinden geleni yapsınlar.

Jin News’den Gülistan Azak’ın, Fatma Demir’in hikayesiyle ilgili haberi şöyle:

"Fatma Demir 55 yaşında… Fakat Maraş’ın Narlı ilçesinde herkes onu Fatma usta diye tanıyor. Çünkü Fatma, erkek egemen iş bölümlerini reddederek kendi kurup işlettiği iş yerinde oto lastikçiliği yaparak geçimini sağlıyor. Toplumsal cinsiyet rollerinin “erkek işi” olarak tanımladığı oto lastikçiliği maharetle ve başarıyla yapan Fatma, "Kadın-erkek işi diye bir şey yoktur. Kadınların her işi yapabileceğini göstermek istedim” diyor.

‘Kadının her işin üstesinden geleceğini düşünüyorum’

Oto lastikçilik yaptığı iş yerinin bitişiğinde küçük bir markette işleten Fatma, her iki işindeki başarısını şu sözlerle açıklıyor: "Hem market işletiyorum, hem oto lastikçiliği yapıyorum. Tüm bu işleri bir arada yapabilmek zor tabi ama yeter ki kadın istemeye görsün... Kadının her işin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Arabalarını tamire getiren erkekler beni görünce önce bir şok geçiriyorlar. Hatta bazıları 'Bu kamera şakası mı?' diye soruyor. Yaptığım işe şaşıranları gördükçe mutlu oluyorum. Sonuç olarak ben cesaretimi gösterdim. Yaptığım iş ile kadınların gücünü göstermek mutluluk veriyor."

35 yıldır oto lastikçiliği yapan Fatma, "Her iki işletmeye de yalnız bakıyorum. Şimdiler de geçim çok zor. Tek bir iş ile geçim sağlanmıyor. Oto lastikçi işletmesinin yanına bir de küçük bir market kurdum. Tamir için gelen müşterilerimize hemen yan tarafta kurduğum marketimde çay ikramında da bulunuyorum" diye konuşuyor.

'Erkekler ne der diye düşünmeden ellerinden geleni yapsınlar'

Her kadının yetenekli olduğunu söyleyen Fatma, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Sahip olduğumuz yetenekleri doğru değerlendirip, geçimimizi sağlayabilecek bir iş kolunda istihdam sağlayabiliriz. Asla ama asla erkek eline bakılmamalı. İster hayvancılıkla ilgilenilsin, ister buğday ekilip tarımla ilgilenilsin ama en nihayetinde kendi ayakları üzerinde dursunlar. Kadın olmak özellikle anne olmak büyük sorumluluk gerektirir. Kadınlar boş durmasın, çocukları için, kendi geçimleri için ‘erkekler ne der diye düşünmeden’ ellerinden geleni yapsınlar."