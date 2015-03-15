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35 yıldır hobi olarak üniversite sınavına giriyor

İlkokulda sözleşmeli öğretmenlik yapan 53 yaşındaki Adem Topçu, bu yıl tam 35'inci kez üniversite sınavına girdi

15 Mart 2015 19:50

Samsun'un Bafra İlçesi'nde, ilkokulda sözleşmeli öğretmenlik yapan 53 yaşındaki Adem Topçuoğlu, bu yıl 35'inci kez üniversite sınavına girdi. Topçuoğlu, sınava girerek kendini her yıl liseden mezun olmuş gibi hissettiğini söyledi.

Bafra'da İlçesi'nde sözleşmeli öğretmenlik yapan Adem Topçuoğlu, 35 yıldır aralıksız olarak her yıl üniversite sınavına giriyor. 1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olan Topçuoğlu, bu yıl 35'inci defa sınava girdi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda diğer adaylarla birlikte soruları çözmek için ter döktü. Sınav heyecanını yaşamaktan zevk aldığını dile getiren Topçuoğlu, "Mezun olduktan sonra her yıl sınava girdim. 3 üniversite bitirdim. Ama sınava girmekten vazgeçmedim. Herkesin bir hobisi var. Benim hobimde üniversite sınavlarına girmek. Yeni mezun öğrenciler gibi o heyecanı yaşamak için sınava giriyorum. Ömrümün yarısı sınavla geçti. Her yıl liseden yeni mezun olmuş gibi heyecanla sınava giriyorum. Sınav benim hobim, ölene kadar devam edecek. Bu sınav ilk kez ve son kez sınav değildir. Hiç kimse stres yapmasın, sınavın senesi de vardır" diye konuştu.

Bekar olan Topçuoğlu, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Otobüs Şoförlüğü Bölümü'nü bitirdiğini dile getirdi. 

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