3,5 yaşındaki Leyla'nın amcasına "Leyla elimizde, başınız sağolsun" diye telefon açan kişinin kimliği belirlendi

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e gizli numaradan gelen ve telefondaki kişinin "Leyla elimizde, başınız sağolsun" dediği çağrı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Leyla ile ilgili 12 ilden yapılan ihbarlar asılsız çıkarken Leyla’nın amcasına gelen çağrının da bir çocuk tarafından yapıldığı öğrenildi.

Leyla'nın kaybolmasının üzerinden yedi gün geçtiğini ve artık umutlarının tükendiğini ifade eden baba Nejdet Aydemir, kızının bulunması umuduyla dün Kars'ta bir medyuma gittiğini açıkladı. Aydemir, medyumun kendisine söylediklerini "Hoca (medyum) bana kızımızın yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor” sözleriyle aktardı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 7. günde de köy ve çevresinde sürüyor.

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

Şüpheli minibüs iddiası asılsız çıktı

Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sağlayacak uzmanların da bulunduğu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak için il genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceledi.

Köy ve çevresinde çocuklara kapalı kasa minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası üzerine araca ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bu iddianın da asılsız olduğunu belirledi.

Ekipler, "camı kırık minibüstekilerin çocukları şekerle kandırmaya çalıştıkları" iddiasının gerçeği yansıtmadığının anlaşılmasının ardından aileye gelen tüm ihbar telefonlarını takibe aldı.

Leyla'nın amcasına telefon açan kişi 'çocuk' çıktı

Bugün bir kadının, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i gizli numaradan aradığı ve "Başınız sağ olsun" dediği yönündeki bilgi üzerine özel ekip konuyu inceledi.

Aramanın, başka ilden yapıldığı, telefonu açan kişinin olayla ilgisi bulunmayan küçük yaştaki çocuk olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin bugüne kadar yapılan tüm ihbarlara çok kısa sürede karşılık veren ekipler, tüm ihbarların 15 dakika içinde asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

"Mavi" ve "modül" köyde detaylı arama yapacak

Jandarma Genel Komutanlığınca köye gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin arama çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine harekete geçen ekipler, "Mavi" ve "Modül" adında iki kadavra ve ceset arama köpeğini daha köye getirdi.

Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, kırsal ve şehir merkezlerinde yürüttüğü araştırmalarda Leyla'nın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı.

İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi.

Ekiplerin titiz araştırmasına rağmen hakkında halen herhangi bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuklar tedirgin

Leyla’nın kaybolmasının ardından köyde çocuklar tedirgin oldu. Leyla’nın bir araçla kaçırıldığına dair iddialarda bulunan çocuklar, ailelerinin yanındanayrılmıyor. Çocuklar, “O gün yanımıza gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dediler.

Baba medyuma gitti

Leyla’nın kaybolmasının üzerinden yedi gün geçtiğini ve artık umutlarının tükendiğini ifade eden baba Nejdet Aydemir, “Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Kızım kaçırıldı. Dün Kars’a gittim. Bir hocayla görüştüm. Hoca (medyum) bana kızımızın yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor.” dedi.