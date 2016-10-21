3.5 yaşındaki kızı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Irmak Kupal'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, polis sorgusunda küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Canlı yayında itirafta bulunduktan sonra katıldığı televizyon kanalından çıkışta gözaltına alınan Himmet A, Manisa'dan gelen polis ekiplerince teslim alınarak Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. DHA'nın haberine göre, Himmet A.'nın polise verdiği ifadesinde, çocuğa tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü, cesedi çuvala koyarak hurdacılık yaptığı el arabasının alt kısmına sakladığı ve yaklaşık 800 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söylediği belirtildi.

Zanlının ifadesinde, sabah çöplerin alınmadığını görerek cesedi, Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisinde bir bağa götürüp gömdüğünü de kaydettiği bildirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, küçük kızın cesedini gömdüğünü itiraf ettiği yerde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ankara Köpek Eğitim Merkezinden getirilen "Ateş" ve "Barbi" adlı köpeklerin yardımıyla arama çalışması yapıldı.

Cinayeti aydınlatmak üzere Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından görevlendirilen Emniyet Müdür Yardımcısı Sezgin Aydın'ın başkanlığında 4 ekip oluşturuldu. Zanlının cesedi gömdüğünü söylediği yerde arama köpekleriyle yürütülen çalışmadan sonuç alınamayınca 4 dönümlük bağ sahası kazılmaya başlandı.

Küçük kızın saç ve kan örnekleri katilinin evinden çıktı





Polisin mahalledeki çalışması sırasında köpeklerin koku alarak komşu Himmet A'nın evine girmesi sonucu yapılan aramalarda bulunan saç ve kan örneklerinin, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemesinde kız çocuğuna ait olduğunun saptandığı da kaydedildi. Alaşehir'de 14 Ekim'de sokağa oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Evin çevresindeki ormanlık alan ve dere yataklarında küçük kızın izine rastlanamamıştı.



Çocuğun ayak tırnaklarındaki genetik rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına 16 Ekim'de ara verilmişti.