3.5 yaşındaki çocuk 'Bak şimdi ben kendimi vuracağım' dedi ve...

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, kardeşiyle birlikte babasına ait pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre, “Bak şimdi ben kendimi vuracağım” diyerek göğsüne dayalı silahın tetiğini çeken 3.5 yaşındaki Doğukan Efe Koç, hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak 49 numarada meydana geldi. 31 yaşındaki Yaşar Koç ile 32 yaşındaki Aynur Koç çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Doğukan Efe Koç ve 8 yaşındaki ağabeyi Muhammet Koç, iddiaya göre, babasına ait ruhsatsız pompalı tüfekle oynamaya başladı. Eline aldığı pompalı tüfeği göğsüne dayadığı ve “Bak şimdi ben kendimi vuracağım” dediği ileri sürülen Doğukan Efe Koç, tetiği çekti.

Temizlik yaparken duyduğu silah sesiyle irkilen ve çocukların bulunduğu odaya koşan anne Aynur Koç, kanlar içinde yerde yatan Doğukan’ı kucağına aldı. Sokağa çıkan Aynur Koç, burada çalışma yapan belediye fen işlerine ait kamyonla, küçük çocuğu hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yolda ambulansa alınan küçük çocuk, aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Olayı duyarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne gelen baba Yaşar Koç, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

