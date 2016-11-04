35 yaşındaki Aduriz'den 5 gol!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ağırladığı Belçika temsilcisi Genk'i 5-3 yendi. Athletic Bilbao'nun 35 yaşındaki golcüsü Aduriz, UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçta 5 gol atan ilk isim oldu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında ilk golünü atan Aduriz, 24. ve 44. dakikalarda penaltıdan topu rakip ağlara gönderdi.



74. dakikada 4. golünü bulan 35 yaşındaki futbolcu, 90+4. dakikada 3. kez penaltıdan topu filelere yollayarak 5 gol birden kaydetti. Genk'in golleri ise 28. dakikada Bailey, 51. dakikada Ndidi ve 80. dakikada Susic'den geldi.

Bu skorla Athletic Bilbao puanını 6'ya çıkarırken, Genk de 6 puanda kaldı.