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Spor

35 yaşındaki Aduriz'den 5 gol!

UEFA Avrupa Ligi'nde, Athletic Bilbao'nun Genk'i 5-3 mağlup ettiği karşılaşmada 35 yaşındaki Aritz Aduriz'in 5 gol atması geceye damga vurdu

04 Kasım 2016 13:28

UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ağırladığı Belçika temsilcisi Genk'i 5-3 yendi. Athletic Bilbao'nun 35 yaşındaki golcüsü Aduriz, UEFA Avrupa Ligi'nde bir maçta 5 gol atan ilk isim oldu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında ilk golünü atan Aduriz, 24. ve 44. dakikalarda penaltıdan topu rakip ağlara gönderdi.

74. dakikada 4. golünü bulan 35 yaşındaki futbolcu, 90+4. dakikada 3. kez penaltıdan topu filelere yollayarak 5 gol birden kaydetti. Genk'in golleri ise 28. dakikada Bailey, 51. dakikada Ndidi ve 80. dakikada Susic'den geldi.

Bu skorla Athletic Bilbao puanını 6'ya çıkarırken, Genk de 6 puanda kaldı.

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