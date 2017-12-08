3.5 yaşında anlattığı hikâye 19 ülkede okunuyor

3.5 yaşındaki Erendiz Önal’ın çocuk kitapları etkinliğinde kulağına anlattığı hikâyeyi kaleme alan İsveçli yazar Asa Lind’in "Dinozor Yumurtası" isimli kitabı, Avrupa ülkeleri ve Çin olmak üzere 19 ülkede satışa sunuldu. Lind, bu hikâyeyi büyük beğeni toplayan kitabının ilk sayfasında anlattı.

İsveçli ünlü çocuk kitapları yazarı Asa Lind, yaklaşık 6 yıl önce bir etkinlikte avukat Erendiz ve Zehra Önal çiftinin o günlerde 3.5 yaşında olan oğlu ile tanıştı. Küçük Erendiz “Size anlatacak bir hikâyem var” deyip ünlü yazarın kulağına hikâyesini anlatınca dostlukları başladı. Lind, kitaplarını imzalayıp minik dostuna hediye etti. Karşılığında ise kendi deyimiyle “Değeri ölçülemeyecek bir hediye” aldı. Bir öykü. Küçük Erendiz, tercüman aracılığıyla yazara bir hikâye anlattı. ‘Dinozor Yumurtası’ isimli kitabın ilk sayfasında yazar, özetle şunları yazdı:

“Bana bunları Erendiz Önal adında, üç buçuk yaşındaki bir çocuk anlattı. ‘Bir sırrım var, dinlemek ister misin’ dedi. Ben de onun kalemi oldum. Bir yazar için en değerli hediye, hiç kuşkusuz bir çocuktan aldığı öyküdür. Erendiz sessizce yanıma geldi, etrafına baktı kimseler yoktu. Fısıltıyla anlatmaya başladı:

'Bir sırrım var..”