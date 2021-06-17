35 yaş üstüne aşılama bugün başlıyor

Türkiye'de yapılan birinci ve ikinci doz Koronavirüs aşı dozu toplamı 37 milyonu geçerken, bugünden itibaren 35 yaş ve üzeri aşılama programına dahil edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki aşılama uygulaması hakkında açıklama yaptı. Koca, Türkiye genelinde dün 1 milyon 400 bini aşkın Koronavirüs aşısı yapıldığını belirtti.

Aşılamada yaşın, bugünden itibaren 35'e indiğini de söyleyen Sağlık Bakanı Koca "35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi. "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak" diyen Koca "Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamasının ardından 35 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı programına dahil edilirken, bugün aşılanmalarına başlandı.