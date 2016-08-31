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Yaşam

3.5 ton odun talaşını biber diye sattı!

Jandarmanın araştırmasında M.D.’nin çiftlikte 1 aydır sahte biber yaptığı ve bunu da ‘Kahramanmaraş biberi’ diye sattığı saptandı

31 Ağustos 2016 22:14

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi un kepeği, odun talaşı, pudra tozu ve kırmızı gıda boyasıyla yaptığı yaklaşık 3.5 ton sahte biberi 'Kahramanmaraş biberi' diye sattı.

İlçeye bağlı Küreci Mahallesi’nde sahte biber yapıldığı ihbarını alan jandarma, bir çiftliğe operasyon düzenledi. M.D. tarafından kiralanan çiftlikte ekipler çuvallar dolusu sahte kırmızı pul biberle karşılaştı.

Çiftlikte yapılan aramada un kepeği, odun talaşı, pudra tozu ve kırmızı gıda boyası ile yapılmış yaklaşık 1.5 ton sahte biber ele geçirirken, M.D. bulunamadı.

Jandarmanın araştırmasında M.D.’nin çiftlikte 1 aydır sahte biber yaptığı ve bunu da ‘Kahramanmaraş biberi’ diye sattığı saptandı. Piyasaya yaklaşık 3.5 ton sahte biberin sürüldüğü tahmin edilirken, jandarmanın bilgi vermesi üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerinde biberle ilgili denetim başlattı.  M.D.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

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Kahramanmaraş biberiOdun talaşı

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