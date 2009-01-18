Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 3.5 ton esrar ele geçirildi.



Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapılıp batı illerine gönderileceği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalaza Köyü'ne baskın düzenledi.



Köydeki bir evin altında özel hazırlanmış ve uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bölmeye giren jandarma ekipleri piyasaya dağıtılmak üzere hazırlanmış çuvallar içinde 3 bin 500 kilo esrar ele geçirdi.



Uyuşturucunun PKK ile bağlantısı olup olmadığı araştırılırken, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.