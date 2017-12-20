3.5 saat uğraşıp duvarı delen hırsızların planını bekçi bozdu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te Pendik\'te kuyumcu dükkanını soymaya çalışan 4 kişi bitişikteki büfeden duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalıştı. Yaklaşık 3,5 saatlik uğraş sonunda duvarı delen hırsızlar tam kuyumcuya geçecekten karşı inşaatta bulunan bekçi tarafından farkedildi. Bekçinin büfeye doğru ışık tutması üzerine soyguncular hızla kaçtı.

4 kişinin duvarı delmek için büfeye girmeleri ve kaçmaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Aynı kuyumcu dükkanı 3 yıl önce silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyulmuştu.

3,5 SAAT BOYUNCA DUVARI DELMEYE ÇALIŞTILAR

Pendik Velibaba Mahallesi\'ndeki olay önceki gece meydana geldi. Kuyumcu dükkanını soymak isteyen 4 kişi bitişikteki büfenin kapısını kırarak içeri girdi. Ellerindeki malzeme dolu çantayla içeri giren 4 kişi kuyumcunun duvarını delmeye başladı. Soyguncular ilk duvarı delmeye çalıştığı yer sac kaplamaya denk gelince başarısız oldular ve başka bir noktadan duvarı delmeye başladı .İkinci noktadan duvarı delen hırsızlar tam içeriye girecekti . İçerideki hareketliği farkeden karşı inşaatın bekçisi büfeye doğru ışık tutunca soyguncular panikleyerek kaçtı. Saatlerce duvarı delmeye çalışan soyguncular amaçlarına ulaşamadan hızla kaçtı. Bekçi de olan biteni anlayamadı.

\"SABAH DÜKKANI AÇTIĞIMDA DELİĞİ GÖRDÜM\"



Sabah saatlerinde dükkanı açan iş yeri sahibi dükkandaki deliği görünce şaşkına döndü. İş yeri sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi . Ekipler güvenlik kamerası ve delil çalışmasının ardından 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



İşyeri sahibi Abdullah Aslan, “Sabah dükkanı açtığımda deliği gördüm.Yandaki büfenin kapısının kırıldığını ve açık olduğunu fark ettim. Büfenin sahibini aradım geldi. Büfeden baktığımızda arka taraftan dükkanı iki yerden delmeye çalışmışlar. Bir yer sac kaplı olduğu için delip girememişler. Daha sonra diğer taraftan delip girmeye çalışmışlar\" diye konuştu. Kuyumcuda çalışan Hüseyin Aslan ise “2014 \'te silahlı soygun yaşamıştık. Allaha şükür şimdi bir sıkıntımız yok“ dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Hırsızların kuyumcuyu soymak için bitişiğindeki büfeye girime anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kapüşonlu ve şapkalı soyguncular büfenin kilidini kırarak ellerindeki büyük bir çantayla içeri giriyor. Yaklaşık 3,5 saat sonra ise yine aynı çantayla büfeden çıkarak uzaklaşıyorlar.

3 SENE ÖNCE SİLAHLI SOYGUN YAŞANMIŞTI



Soygun girişiminin yaşandığı kuyumcuda 3 yıl önce silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından silahlı soygun gerçekleştirilmişti. Kuyumcudan yüklü miktarda altın çalan kişiler, bir otomobille olay yerinden kaçmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yanmıştı.

(FOTOĞRAF)