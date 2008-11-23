35 milyonumuz yardım almış!

Sosyal yardımlar konusunda devletin kayıtlarında ilginç veriler bulunuyor. Buna göre

Türkiye'de 70 milyona ulaşan nüfusun yarıdan fazlasının ayni veya nakdi olarak devlet yardımı aldığı ortaya çıktı.



Bu çarpıcı bilgileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıkladı.



AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne yardımdan faydalananların sayısı 42 milyona ulaştı. Devlet, bu kişilere kömürden afet yardımına kadar toplam 2,6 milyar YTL verdi. Yardım alan milyonlarca kişinin cebine her yıl 63 YTL girdi. Vatandaşa, devletin gülen yüzü olarak yansıyan yardımlar çeşitli kategorilerde yapılıyor.



Mülki idare amirlikleri tarafından belirlenen muhtaçlara 'yiyecek, giyecek, yakacak, barınma' adları altında yardım dağıtılıyor. Afet yaşayanlara yönelik 'afet', 'bir defaya mahsus' ve 'periyodik' olmak üzere de yardım başlıkları var. AK Parti döneminde yaygınlaşan 'sosyal yardım'lar iktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu. İktidar, sosyal devlet ilkesi gereği yardımlarla 'fakir-fukara'nın gözetildiğini söylerken, muhalefet yardımları siyasi olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. CHP'lilerin 'sadaka devleti' olarak gördüğü yardımları MHP de Parlamento gündemine taşıdı. MHP Milletvekili Emin Haluk Ayhan, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne kadar yapılan yardımın miktarını sordu.



Kaç kişiye ne kadar yardım yapıldı?



Yıl Yardım alan kişi Yardım miktarı (YTL)

2003 10.760.775 423.000.000

2004 7.244.573 378.200.000

2005 7.429.443 434.900.000

2006 7.420.527 541.700.000

2007 7.516.842 561.900.000

2008* 2.974.908 271.700.000



(*) İlk 5 aylık dönem

