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Sosyal Güvenlik

35 milyonumuz yardım almış!

Türkiye'de 70 milyona ulaşan nüfusun yarıdan fazlasının ayni veya nakdi olarak devlet yardımı aldığı ortaya çıktı.

23 Kasım 2008 02:00

Sosyal yardımlar konusunda devletin kayıtlarında ilginç veriler bulunuyor. Buna göre
Türkiye'de 70 milyona ulaşan nüfusun yarıdan fazlasının ayni veya nakdi olarak devlet yardımı aldığı ortaya çıktı.

Bu çarpıcı bilgileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıkladı.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne yardımdan faydalananların sayısı 42 milyona ulaştı. Devlet, bu kişilere kömürden afet yardımına kadar toplam 2,6 milyar YTL verdi. Yardım alan milyonlarca kişinin cebine her yıl 63 YTL girdi. Vatandaşa, devletin gülen yüzü olarak yansıyan yardımlar çeşitli kategorilerde yapılıyor.

Mülki idare amirlikleri tarafından belirlenen muhtaçlara 'yiyecek, giyecek, yakacak, barınma' adları altında yardım dağıtılıyor. Afet yaşayanlara yönelik 'afet', 'bir defaya mahsus' ve 'periyodik' olmak üzere de yardım başlıkları var. AK Parti döneminde yaygınlaşan 'sosyal yardım'lar iktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu. İktidar, sosyal devlet ilkesi gereği yardımlarla 'fakir-fukara'nın gözetildiğini söylerken, muhalefet yardımları siyasi olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. CHP'lilerin 'sadaka devleti' olarak gördüğü yardımları MHP de Parlamento gündemine taşıdı. MHP Milletvekili Emin Haluk Ayhan, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne kadar yapılan yardımın miktarını sordu.

Kaç kişiye ne kadar yardım yapıldı?

Yıl      Yardım alan kişi  Yardım miktarı (YTL)
2003 10.760.775          423.000.000
2004   7.244.573          378.200.000
2005   7.429.443          434.900.000
2006   7.420.527          541.700.000
2007   7.516.842          561.900.000
2008* 2.974.908           271.700.000

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