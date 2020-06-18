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35 milyonluk borçlanma yetkisi alan AKP'li belediye 63 milyonluk asfalt ihalesi yaptı

18 Haziran 2020 15:58

Geçen günlerde Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sıkıntıları aşmak için 35 milyon liralık borçlanma yetkisi alan AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin salgın günlerinde 63.3 milyon liralık asfalt ihalesi düzenlediği ortaya çıktı.

AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin, Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Haziran’da olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda salgın yüzünden gelirlerin düşmesi ve giderlerin artması nedeniyle belediye hizmetlerinin devam edebilmesi için Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye 35 milyon lira borçlanma yetkisi verilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre AKP'’i belediye, 31 Mart 2019’da yapılan seçimin üzerinden sadece 6 ay geçtikten sonra da 50 milyon liralık borçlanma yetkisi almıştı.

29 Nisan'da ihale düzenlendi

Salgın yüzünden borçlanmaya giden belediyenin salgın günlerinde asfalt ihalesi düzenlediği ortaya çıktı. Sancaktepe Belediyesi’nin 29 Nisan 2020 tarihinde düzenlediği 2020 yılı için cadde ve sokaklarda asfalt kaplama yapmak üzere çıktığı ihalenin sözleşmesi 11 Haziran’da imzalandı. İhale 63 milyon 314 bin liraya Özsoy İnşaat ile Gelişim Yapı iş ortaklığına verildi. İş ortaklığı ile 570 günlük sözleşme imzalandı.

"Belediye borç ve faiz batağında"

Sancaktepe Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü, belediyenin piyasaya 526 milyon lira borcu bulunduğunu, 1.5 yılda 85 milyon liralık yeni borç yükü altına girdiğini söyledi.

Borç ve faiz batağına batmış bir belediyenin harcamalarında daha dikkatli olması gerektiğini belirten Ünlü, ”Daha 2 hafta önce olağanüstü gündemli meclis toplantısında 35 milyon TL borçlanmak isteyen bir belediye başkanı bugün karşımıza 63 milyon 314 bin TL’lik asfalt ihalesiyle çıkıyor. Bu rakamlar, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin kamu kaynaklarını har vurup harman savurmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi.

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