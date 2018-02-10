Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de 3 milyon Suriyeli olduğunu belirterek, "Mültecilerin yaklaşık 100’de 51’i çocuklar ve 18 yaş altı gençlerden oluşuyor. Bunlar mülteci olarak bulundukları ülkede büyüdükleri için geri dönme ihtimalleri sıfıra yakın. Toplamda ise geri dönenlerin oranı en iyi dönemlerde bile yüzde 20’yi geçmiyor. Yani anlayacağınız, 3.5 milyon Suriyelinin en iyi ihtimalle 2 milyondan fazlası ilanihaye Türkiye’de kalacak" dedi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısından "Suriyelilerin ne kadarı geri döner?" başlıklı yazısı şöyle:

"Suriyeliler ülkelerine dönsünler” diyenlere türlü hakaret eden troller, aniden suspus oldular.

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3.5 milyon Suriyeli de ilanihaye burada kalmayacaklar herhalde. Ülkelerine dönecekler” dedi.

Çünkü siyaseti herkesten, hepimizden daha iyi okuyan Erdoğan, Suriyeli mültecilerin toplumda yarattığı rahatsızlığın farkında.

Açıkçası ben kendi adıma çok da rahatsız değilim.

“Niye?”sini söyleyeyim.

Mültecilik bir insanlık dramıdır ve kimse gönüllü mülteci olmaz.

Sorunlu coğrafyalarda yaşayan bir insanın bir gün mülteciye dönüşmeyeceğinin garantisini kimse veremez.

İdeali sorunların ortadan kalkıp mültecilerin ülkelerine dönmesidir elbette ama rakamlar pek de öyle söylemiyor.

Dünyada yaklaşık 70 milyon mülteci var.

Bu sayı azalmıyor, artıyor.

En büyük mülteci nüfusunu barındıran ülke Türkiye.

Yaklaşık 3 milyon mülteciye sahibiz.

Türkiye’yi takip eden Pakistan’da 1.6 milyon, Lübnan’da 1.6 milyon, İran’da ise yaklaşık 1 milyon mülteci var.

Nüfusuna oranla en yüksek mülteci barındıran ülke Lübnan.

Türkiye ise bu alanda 4. sırada.

“Bunca mültecinin ne kadarı evine geri dönüyor?” sorusunun yanıtı ise pek de umulduğu gibi değil.

2015 yılında dünyada 65 milyon civarındaki mültecinin sadece 200 bin kadarı evine geri dönmüş.

Mültecilerin konuk oldukları ülkelerde kalma süreleri uzadıkça geri dönme oranları da geometrik biçimde düşüyor.

Çünkü mültecilerin yaklaşık 100’de 51’i çocuklar ve 18 yaş altı gençlerden oluşuyor.

Bunlar mülteci olarak bulundukları ülkede büyüdükleri için geri dönme ihtimalleri sıfıra yakın.

Toplamda ise geri dönenlerin oranı en iyi dönemlerde bile yüzde 20’yi geçmiyor.

Yani anlayacağınız, 3.5 milyon Suriyelinin en iyi ihtimalle 2 milyondan fazlası ilanihaye Türkiye’de kalacak.

İstatistikler böyle söylüyor.