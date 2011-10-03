'3.5 milyon Kemalist AKP'ye oy verdi'

T24 - AK Parti'nin araştırmasına göre, 12 Haziran'da 3.5 milyon Atatürkçü-Kemalist seçmen AKP'ye oy verdi. Beşir Atalay 'AK Parti'ye azımsanmayacak oranda seküler kimliğe sahip grup oy verdi' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 50 oy oranı sonrasında "yüzde 50 neden oy verdi, diğer 50 neden vermedi araştıralım" dediği çalışma tamamlandı.



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın koordinasyonunda Anar ve Pollmark tarafından yapılan çalışma geçen hafta içinde Başbakan Erdoğan'a sunuldu.

22 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde 26 ilde 28 bin 723 AK Parti seçmeni üzerinde gerçekleştirilen araştırmada ilginç bulgulara ulaşıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti'ye oy veren 21 milyon 466 bin 356 seçmenin yüzde 27.1'i kendini muhafazakar, yüzde 24.4'ü Türk Milliyetçisi, yüzde 16.4'ü Atatürkçü- Kemalist, yüzde 7.2'si sosyal demokrat, yüzde 5.9'u liberal- demokrat, yüzde 3'ü ulusalcı ve yüzde 1.4'ü Kürt Milliyetçisi olarak tanımlıyor.

Bu değerlendirmeler ışığında Erdoğan'a yapılan sunumda şu ifadelere yer verildi: "AK Parti'ye azımsanmayacak oranda seküler kimliğe sahip toplumsal gruplar oy verdi. İdeolojik kalıplar kırıldı."

Değerlendirmelerde kendisini Atatürkçü-Kemalist olarak tanımlayan AK Parti seçmenin oy oranının CHP, MHP ve BDP'nin aldığı oy oranı açısında ne anlama geldiği de yorumlandı.



İşte o ayrıntılar:

Kendisini Atatürkçü- Kemalist olarak tanımlayan yüzde 16.4 oy oranı AK Parti seçmeninin 3 milyon 520 binini temsil ediyor. Bu oran kendini Atatürkçü değerlerle özdeşleştiren ve 11 milyon 147 bin 736 oy alan CHP seçmenin üçte birine, 5 milyon 575 bin 993 oy alan MHP seçmeninin yarısına, 2 milyon 826 bin 31 oy alan BDP destekli bağımsızların seçmeninin 1.5 katına karşılık geliyor.

Kendisini Türk Milliyetçisi olarak tanımlayan yüzde 24.4'lük oran AK Parti seçmeninin 5 milyonuna karşılık geliyor. Bu sayı da kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan MHP seçmeninin tamamını karşılıyor.

Kendisini Kürt Milliyetçisi olarak tanımlayan seçmenin oranı yüzde 1.4. Bu oran yaklaşık 150 bin seçmene karşılık geliyor ki bu BDP destekli bağımsızların aldığı oyun yüzde 6'sına eşit.

Cinsiyete göre oy verilen partilere bakıldığında Türkiye'de kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda AK Parti (yüzde 47.3) ve CHP (yüzde 25.3)'yi tercih ettiği, MHP ve BDP'de ise erkek seçmen oranının kadın seçmene göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğu görülüyor. AK Parti'li sadık seçmenlerin yüzde 54.3'ü kadın, karar değiştiren seçmenlerin yüzde 52.9'u da erkek. Tüm partilerde karar değiştiren seçmenlerin yüzdesel çoğunluğu da yine erkek.

AK Parti tüm yaş gruplarında yüksek oy desteğine sahip. CHP'de yaş ilerledikçe partinin oy oranı artmakta, MHP ve BDP'de ise azalmakta. Tüm partilerin en yüksek oyu 25-34 yaş grubundan geldi.

İşe göre parti tercihlerine bakıldığında AK Parti Emekli Sandığı'na mensup emekliler dışında tüm meslek gruplarında en yüksek oy desteğine sahip. İşsizler ve öğrenciler arasında da AK Parti'nin en fazla tercih edilen parti olması dikkat çekici bulundu. Memur emeklileri arasında CHP'ye destek diğer partilere kıyasla daha yüksekken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin AK Parti'yi tercih ettikleri görüldü.









