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Yaşam

3.5 metrelik köpekbalığı yakalandı

Balıkçı Tevfik Çimen dün gece 'Müdür 1' isimli teknesiyle açılarak ağlarını denize attı ve gözlerime inanamadı.

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde balıkçıların ağına yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda köpek balığı takıldı.




Sabaha karşı ağlarını kontrol eden balıkçı, ağlara köpek balığı takıldığını fark etti. 

Arkadaşlarının yardımıyla köpek balığını tekneye çıkaran Çimen, yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığındaki balığı, Fethiye Balık Pazarı'nda 100 TL karşılığında bir balıkçıya sattı.

Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpek balığının yaklaşık 80 metre derinlikte ağlara takıldığını ve arkadaşlarının yardımıyla güçlükle tekneye çektiğini söyledi.

Bu arada çevredeki vatandaşlarda balığa ilgi gösterdi.



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