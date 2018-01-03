35 kişilik öğrenci korosu Ambrossia destek bekliyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu 35 kişilik çok sesli koro Ambrossia, yurt içi ve dışındaki festivaller ve konserlere katılabilmek için sponsor arıyor.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli korosu olan Ambrossia, 9 Ocak\'ta tarihi Bedesten\'de vereceği konsere Arcan Aydınlı şefliğinde hazırlanıyor. Bütçeleriyle öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için gerekli olan festival ve konserlere katılmakta güçlük çeken koro, vereceği konserden elde edeceği gelirle katılmayı düşündükleri festivalin masraflarını çıkarmayı amaçlıyor. Öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden koro şefi ve okulun öğretmenlerinden Arcan Aydınlı, Manisalıları koroya destek olmaya davet etti. Türkiye\'nin birçok yerindeki koroların sponsorları olduğuna dikkati çeken Koro Şefi Arcan Aydınlı, Manisa\'daki hayırsever işadamlarına ve firmalara çağrıda bulunup, \"9 Ocak\'ta Bedesten Salonu\'nda bir konserimiz olacak. Konserimizin geliriyle yurt içi ve yurt dışı festivallere öğrencilerimizi götürmek istiyoruz. Umarım Manisalı vatandaşlarımız bu konsere katılarak hem bizi yalnız bırakmazlar hem de koromuza destek olurlar. En büyük sıkıntımız koromuza bir sponsor bulmak. Sponsor olunursa çok memnun oluruz. Grubumuz şu an 35 kişiden oluşuyor. Zaman zaman yeni elemanlarımız oluyor. 9\'uncu sınıflardan ekleme yapıyoruz. Çocuklarımız çok pırıl pırıl ve yetenekli öğrencilerden oluşuyor. Önleri çok açık. Bu gençlerimize Manisa\'nın destek olması gerektiği düşüncesindeyim\" dedi.



FOTOĞRAFLI