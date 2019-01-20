3.5 kilo altınla Umre'ye gitmek isteyen Sami Boydak, havalimanında gözaltına alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak (47), iddiaya göre ailesi ile Umre\'ye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı\'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL\'lik senetle yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Sami Boydak, \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre\'ye gitmek için Erkilet Havalimanı\'na gelen Sami Boydak\'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL\'lik senet de bulundu. Sami Boydak, 5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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