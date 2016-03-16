35. İstanbul Film Festivali programı açıklandı

Gösterdiği filmlerin çeşitliliği ve niteliğiyle 35 yıldır önder konumunu koruyan İstanbul Film Festivali’ne sayılı günler kaldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen film festivalinin programı açıklandı. Festival, 7-17 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival programında 187 uzun metrajlı, 10 kısa ve 24 deneysel film yer alıyor. Festival, 25 bölümde 62 ülkeden 223 yönetmenin toplam 221 filminin gösteriminin yanı sıra konuk sinemacıların katılacağı söyleşilerden sinema derslerine, konserlerden özel etkinliklere sinemayla dolu günler yaşatacak.
35. İstanbul Film Festivali'nde gösterimi yapılacak filmlerin listesi şöyle:
ULUSLARARASI YARIŞMA / INTERNATIONAL COMPETITION (15 FİLM / 15 FILMS)
- Sütak / Sutak / Heavenly nomadic / Mirlan Abdykalykov / Kırgızistan
- Eva’ya Huzur Yok / Eva Doesn’t Sleep / Pablo Agüero / Arjantin
- Bize Rüyalarımızda Huzur Ver / Peace to Us in Our Dreams / Sharunas Bartas / Litvanya
- Bir Liderin Çocukluğu / The Childhood of a Leader / Brady Corbet / İngiltere
- Kor / Ember / Zeki Demirkubuz / Türkiye
- Şeytanlar / Les démons / The Demons / Philippe Lesage / Kanada
- Son / The End / Guillaume Nicloux / Fransa
- Bin Başlı Canavar / Un monstruo de mil cabezas / A Monster With Thousand Heads / Rodrigo Pla / Meksika
- Susuzluk / Jajda / Thirst / Svetla Tsotsorkova / Bulgaristan
- Belgica / Felix Van Groeningen / Belçika-Fransa
- Aşk Birleşik Devletleri / Zjednoczone Stany Milosci / United States of Love / Tomasz Wasilewski / Polonya
- Ara / Interruption / Yorgos Zois / Yunanistan
- Bir Nefes / Ein atem / One Breath / Christian Zübert / Almanya
- Bir Aile Filmi / Rodinny film / Family Film / Olmo Omerzu / Çek Cumhuriyeti
- Ansızın / Auf Einmal / All of A Sudden / Aslı Özge / Almanya
SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI / HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITION (10 FİLM / 10 FILMS)
- Beyaz İnsanlar / Det vita folket / White People / Lisa Aschan / İsveç
- Harikalar Diyarı / Heimatland / Wonderland / Michael Krummenacher, Jan Gassmann, Lisa Blatter, Gregor Frei, Benny Jaber, Carmen Jaquier, Jonas Meier, Tobias Nölle, Lionel Rupp, Mike Scheiwiller / İsviçre
- Akdeniz / Mediterranea / Jonas Carpignano / İtalya
- Sihirli Dağ / La montagne magique / The Magic Mountain / Anca Damian / Romanya
- Yılanın Kucağında / El Abrazo de la Serpiente / Embrace of the Serpent / Ciro Guerra / Kolombiya
- Dev Canavar / Bei xi mo shou / Behemoth / Zhao Liang / Çin
- Sorgu / Visaaranai / Interrogation / Vetri Maaran / Hindistan
- Kızıl Topraklar / La tierra roja / The Red Land / Diego Martínez Vignatti / Belçika / Latido
- 3000 Gece / 3000 Layla / 3000 Nights / Mai Masri / Filistin
- Kıyıdakiler / Coastliners / Erdem Tepegöz, Barış Pirhasan, Alphan Eşeli, Melisa Önel, Ramin Matin
ULUSAL YARIŞMA / NATIONAL COMPETITION (11 FİLM / 11 FILMS )
- Tarla / The Field / Cemil Ağacıkoğlu
- Benim Kendi Hayatım / My Own Life / Adnan Akdağ
- Rüzgarın Hatıraları / Memories of the Wind / Özcan Alper
- Siyah Karga / Black Crow / Tayfur Aydın
- Kalandar Soğuğu / Cold of Kalandar / Mustafa Kara
- Rauf / Barış Kaya, Soner Caner
- Mavi Bisiklet / Blue Bicycle / Ümit Köreken
- Toz Bezi / Dust Cloth / Ahu Öztürk
- Ana Yurdu / Motherland / Senem Tüzen
- Rüzgarda Salınan Nilüfer / Swaying Waterlily / Seren Yüce
- Kasap Havası / Wedding Dance / Çiğdem Sezgin
YARIŞMA DIŞI / OUT OF COMPETITION (4 FİLM / 4 FILMS)
- Kümes / The Coop / Ufuk Bayraktar
- Saklı / Secret / Selim Evci
- Uzaklarda Arama / Not So Far Away / Türkan Şoray
- Kıyıdakiler / Coastliners / Erdem Tepegöz, Barış Pirhasan, Alphan Eşeli, Melisa Önel, Ramin Matin
YENİ TÜRKİYE SİNEMASI / NEW TURKISH CINEMA (8 FİLM / 8 FILMS )
- Son Kuşlar / The Last Birds / Bedir Afşin
- Dolanma / Entanglement / Tunç Davut
- Melekleri Taşıyan Adam / Angels' Shepherd / Cansel Elçin
- Çırak / The Apprentice / Emre Konuk
- Kötü Kedi Şerafettin / Bad Cat / Mehmet Kurtuluş, Ayşe Ünal
- Anadolu Masalları / Anatolian Tales / Emin Fırat Övür
- Enkaz / Under the Sky / Alpgiray M. Uğurlu
- Yemekteydim ve Karar Verdim / We Were Dining and I Decided / Görkem Yeltan
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI / NATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION (12 FİLM / 12 FILMS)
- Hazır Ol! / Attention! / Onur Bakır & Panagiotis Charamis
- Rafet’in Çocukları / The Children of Rafet / Mümin Barış & Reşit Ballıkaya
- Başgan / Mr. President / Orhan Eskiköy
- Genç Pehlivanlar / Young Wrestlers / Mete Gümürhan
- Soluk / Sigh / Metin Kaya
- Koloni / Colony / Gürcan Keltek
- Beyaz Çınar / Çinara Sipi / White Sycamore / Kazım Öz
- Ötekiler / The Others / Ayşe Polat
- Sürgün Türküleri Yılmaz Güney / Ballad of Exiles Yılmaz Güney / İlker Savaşkurt
- Kayıp Zamanlar / Missing Times / Faysal Soysal
- Yok Devenin Pabucu: Bir Aşk Hikayesi / Holy Camel! : A True Love Story / Sibel Mary Şamlı
- Kara Atlas / Dark Atlas / Umut Vedat
ÖZEL GÖSTERİMLER / SPECIAL SCREENINGS (2 FİLM / 2 FILMS)
- Ve Perde! / And… the Curtain! / Selçuk Metin
- Kapalı Gişe: Türkiye’de Tekelleşen Film Dağıtımı / Only Blockbusters Left Alive: Monopolizing Film Distribution in Turkey / Şenay Aydemir, Evrim Kaya, Fırat Yücel, Kaan Müjdeci
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI / NATIONAL SHORT FILM COMPETITION (10 FİLM / 10 FILMS)
- Merkür / Mercury / Melis Balcı, Ege Okal
- Asfalt / Asphalt / Süleyman Demirel
- Salı / Ziya Demirel / Türkiye-Fransa
- Balık Havuzu / Fish Pond / Ezgi Kaplan
- Karadeniz / Black Sea / Ulaş Karaoğlu
- Tik Tak / Tick Tock / Zeynep Koçak
- Timur Hakkında / About Timur / Özgü Özbudak
- Cemil Şov / The Cemil Show / Barış Sarhan
- Orman / The Jungle / Onur Saylak, Doğu Akal
- Jamais Vu / Levent Türkan
TÜRK KLASİKLERİ YENİDEN / TURKISH CLASSICS REVISITED (1 FİLM / 1 FILM)
- Sürü / The Herd / Zeki Ökten
SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ / CINEMA HONORARY AWARDS (3 FİLM / 3 FILMS)
- İki Gemi Yanyana / Two Ships, Side by Side / Atıf Yılmaz (Suzan Avcı)
- Gözleri Ömre Bedel / Eyes Worth a Life / Ülkü Erakalın
- Gırgıriye / Kartal Tibet (Perran Kutman)
AKBANK GALALARI / AKBANK GALAS (10 FİLM / 10 FILMS)
- Yüce Sezar! / Hail, Caesar! / Ethan & Joel Coen / İngiltere
- Brooklyn / John Crowley / İrlanda
- Truman / Cesc Gay / İspanya
- Zoraki Komşu / The Lady in the Van / Nicholas Hytner / İngiltere
- Bir Kadın Bir Erkek / Un + Une / One Plus One / Claude Lelouch / Fransa
- Kördüğüm / Maggie’s Plan / Rebecca Miller / ABD
- Midnight Special / Jeff Nichols / ABD
- Karışma Anne! / The Meddler / Lorene Scafaria / ABD
- Çete / El Clan / Pablo Trapero / Arjantin
- Gökdelen / High-Rise / Ben Wheatley
YILLARA MEYDAN OKUYANLAR / CHALLENGING THE YEARS (10 FİLM / 10 FILMS)
- Kendi Kanım / Sangue del mio sangue / Blood of My Blood / Marco Bellocchio
- Hatırla / Remember / Atom Egoyan / Kanada
- Kadınların Gölgesinde / L’ombre des femmes / In the Shadow of Women / Philippe Garrel / Fransa
- Rabin’in Son Günü / Rabin the Last Day / Amos Gitai / İsrail
- Kış Şarkısı / Chant d’hiver / Winter Song / Otar Iosseliani / Fransa
- Korku Virüsü / El Virus de la Por / Virus of Fear / Ventura Pons / İspanya
- Acı Sokağı / La Calle de la Amargura / Bleak Street / Arturo Ripstein / Meksika
- 11 Dakika / 11 Minut / 11 Minutes / Jerzy Skolimowski / Polonya
- Francofonia / Alexander Sokurov / Fransa-Almanya-Hollanda
- Yaş 17 / Quand on a 17 ans / Being 17 / André Téchiné / Fransa
DÜNYA FESTİVALLERİNDEN / FROM THE WORLD OF FESTIVALS (21 FİLM / 21 FILMS)
- Köpeğin Kalbi / Heart of A Dog / Laurie Anderson / ABD
- Kibir / La vanité / Vanity / Lionel Baier / İsviçre
- Suyun Hatırası / La memoria del agua / The Memory of Water / Matias Bize / Şili
- Fransız Kanı / Un Français / French Blood / Diastème / Fransa
- Binbir Gece: Bölüm1, Huzursuz Adam / As Mil e Uma Noites: Volume 1, O Inquieto / Arabian Nights: Volume 1 - The Restless One / Miguel Gomes / Portekiz
- Binbir Gece: Bölüm2, Kasvetli Adam / As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado / Arabian Nights: Volume 2 - The Desolate One / Miguel Gomes / Portekiz
- Binbir Gece: Bölüm3, Büyülenmiş Adam / As Mil e Uma Noites: Volume 3, O Encantado / Arabian Nights: Volume 3 - The Enchanted One / Miguel Gomes / Portekiz-
- Bir Ejderha Uyanıyor! / Ejdeha Vared Mishavad! / A Dragon Arrives! / Mani Haghighi / İran
- Gelecek Günler / Things to come / L’avenir / Mia Hansen-Løve / Fransa
- Vicdanın Sesi / Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht / Wednesday, May 19 / Vahid Jalilvand / İran
- Ötedekiler / The Other Side / Roberto Minervini / Fransa
- Alt Kat / Un etaj mai jos / One Floor Below / Radu Muntean / Romanya
- Ezgiler Ezgisi / Pesn pesney / Song of Songs / Eva Neymann / Ukrayna
- Küçük Adamlar / Little Men / Ira Sachs / Yunanistan
- Doğru Zaman / Ji-geum-eun-mat-go-geu-ddae-neun-teul-li-da / Right Now, Wrong Then / Hong Sang-Soo / Güney Kore
- Seni Seviyorum Hedi / Inhebek Hedi / Hedi / Mohamed Ben Attia / Tunus
- Mars’tan Haberler Var / Des Nouvelles de la Planète Mars / News From Planet Mars / Dominik Moll / Fransa
- Denizdeki Ateş / Fuocoammare / Fire at Sea / Gianfranco Rosi / İtalya
- Saraybosna’da Ölüm / Smrt u Sarajevu / Death in Sarajevo / Danis Tanović / Fransa
- Gayrimeşru / Illegitimate / Adrian Sitaru / Romanya
- 24 Hafta / 24 Wochen / 24 Weeks / Anne Zohra Berrached / Almanya
GENÇ USTALAR / YOUNG MASTERS (12 FİLM / 12 FILMS)
- Toprağın Gölgesinde / La tierra y la sombra / Land and Shade / César Augusto Acevedo / Kolombiya
- Kara Tavuk / Kalo pothi / The Black Hen / Min Bahadur Bham / Nepal
- Dolaptaki Canavar / Closet Monster / Stephen Dunn / Kanada
- Yolculuk / Viaje / Paz Fábrega / Kosta Rika
- Dağ / Ha'har / Mountain / Yaelle Kayam / İsrail
- Neon Boğa / Boi Neon / Neon Bull / Gabriel Mascaro / Brezilya
- Yeraltı Kokusu / Underground Fragrance / Pengfei / Fransa
- Karar Kimin? / Keeper / Guillaume Senez / Belçika
- Ayrılış / Departure / Andrew Steggall / İngiltere
- Keder / Banat (Il Viaggio) / Adriano Valerio / İtalya
- Bundan Sonra / Efterskalv / The Here After / Magnus Von Horn / İsveç
- Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar / Songs My Brothers Taught Me / Chloé Zao / ABD
NTV BELGESEL KUŞAĞI / DOCUMENTARY TIME WİTH NTV (14 FİLM / 14 FILMS)
- Büyükbabam Allende / Allende, mi abuelo Allende / Beyond My Grandfather Allende / Marcia Tambutti Allende / Şil
- De Palma / Noah Baumbach, Jake Paltrow / ABD
- Ben, Ingrid / Jag är Ingrid / Ingrid Bergman in Her Own Words / Stig Björkman / İsveç
- Lampedusa’da Kış / Lampedusa in Winter / Jakob Brossmann / Avusturya
- Ben Belfast’ım / I Am Belfast / Mark Cousins / Ingiltere
- Vatanım / Homeland (Iraq Year Zero) / Abbas Fahdel / Irak
- Steve Jobs: Makine Değil İnsan / Steve Jobs: The Man in the Machine / Alex Gibney / ABD
- Evimin Avlusu / El patio de mi casa / No Place Like Home / Carlos Hagerman / Meksika
- Hitchcock/Truffaut / Kent Jones
- Hiçbir Yere Ait Değilim / I Don't Belong Anywhere: The Cinema of Chantal Akerman / Marianne Lambert / Belçika
- Ağustos Olayları / Sobytie / The Event / Sergei Loznitsa / Hollanda
- Güneşin Altında / V paprscích slunce / Under the Sun / Vitaly Mansky / Çek Cumhuriyeti
- Şimdi Nereyi İşgal Edelim? / Where to Invade Next / Michael Moore / ABD
- Tuz Gölü Hayalleri / I sogni del lago salato / Dreams of the Salt Lake / Andrea Segre / İtalya
MAYINLI BÖLGE / MINED ZONE (11 FİLM / 11 FILMS)
- Hüzünlü Gizem Ninnisi / Hele Sa Hiwagang Hapis / A Lullaby to the Sorrowful Mystery / Lav Diaz / Filipinler
- Semptom / Symptoma / Symptom / Angelos Frantzis / Yunanistan
- Ölümcül / Meurtrière / Philippe Grandrieux / Fransa
- Evrim / Evolution / Lucile Hadzihalilovic / Fransa
- Pek Ağır Yol İleri / Dead Slow Ahead / Mauro Herce / İspanya
- Tekir / Kater / Tomcat / Händl Klaus / Avusturya
- Vahşi / Wild / Nicolette Krebitz / Almanya
- Öğleden sonra / Na ri xia wu / Afternoon / Tsai Ming-Liang / Tayvan
- Uyku Yok Yok / Wu wu mian / No No Sleep / Tsai Ming-Liang / Tayvan-Hong Kong + Sis / Mok Mae Rim / Vapour / Apichatpong Weerasethakul / Tayland
- Tikkun / Avishai Sivan / İsrail
- Fısıldayan Yıldız / Hiso Hiso Boshi / The Whispering Star / Sion Sono / Japonya
GÖMÜLÜ HAZİNELER (4 FİLM / 4 FILMS)
- Koyun Katili / Killer of Sheep / Charles Burnett / ABD
- Kum Saati Sanatoryumu / Sanatorium pod klepsydra / The Hourglass Sanatorium / Wojciech Has / Polonya
- Hüzünlü Belladonna / Kanashimi no Beradonna / Belladonna of Sadness / Eiichi Yamamoto / Japonya
- Out 1: Spectre / Jacques Rivette / Fransa
ANTİDEPRESAN / ANTIDEPRESSANT (10 FİLM / 10 FILMS)
- Ben ve Kaminski / Ich und Kaminski / Me and Kaminski / Wolfgang Becker / Almanya
- Apartman Hikâyeleri / Asphalte / Macadam Stories / Samuel Benchetrit / Fransa
- Allah İzin Verirse / Se dio vuole / God Willing / Edoardo Falcone / İtalya
- Florida / Floride / Philippe Le Guay / Fransa
- Yılbaşı Eğlencesi / Mi gran noche / My Big Night / Alex de la Iglesia / İspanya
- Bay Sim’in Çok Özel Hayatı / La vie très privée de Monsieur Sim / The Very Private Life of Mister Sim / Michel Leclerc / Fransa
- Yeni Öğrenci / Le Nouveau / The New Kid / Rudi Rosenberg / Fransa
- Güneş Şemsiyesi / Parasol / Valéry Rosier / Belçika
- Şövalye / Chevalier / Athina Rachel Tsangari / Yunanistan
- Schneider Bax’a Karşı / Schneider vs. Bax / Alex van Warmerdam / Hollanda
ÇOCUK MÖNÜSÜ / KIDS’ MENU (2 FİLM / 2 FILMS)
- Adama / Simon Rouby / Fransa
- Talihsiz Sophie / Les malheurs de Sophie / Sophie’s Misfortunes / Christophe Honoré / Fransa
GECEYARISI ÇILGINLIĞI / MIDNIGHT MADNESS (3 FİLM / 3 FILMS)
- Elm Sokağında Kâbus / A Nightmare on Elm Street / Wes Craven / ABD
- İblis / Demon / Marcin Wrona / Polonya-İsrail
- Paris 5:59 / Théo et Hugo sont dans le même bateau / Paris 05:59 / Jacques Martineau, Olivier Ducastel / Fransa
MUSİKİŞİNAS / MUSICIANS (8 FİLM / 8 FILMS)
- Tam Gözlerimi Açarken / À peine j'ouvre les yeux / As I Open My Eyes / Leyla Bouzid / Fransa
- Şehrin Şarkısı / Urban Hymn / Michael Caton-Jones / İngiltere
- Lecuona Çalmak / Playing Lecuona / Pavel Giroud, Juan Manuel Villar Betancort / İspanya
- İçinde Biraz Kırmızı Olan Mavi Renkte Yağmur / Akounak Tedalat Taha Tazoughai / Rain The Color of Blue With A -Little Red In It / Christopher Kirkley / Nijer
- Yabancıların Müziği / The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble / Morgan Neville / ABD
- Miles Ahead / Don Cheadle / ABD
- Doğuştan Kederli / Born to Be Blue / Robert Budreau / ABD
- Michael Jackson’ın Yolculuğu / Michael Jackson’s Journey From Motown to Off the Wall / Spike Lee / ABD
IŞIĞIN PEŞİNDE: 70’LER AMERİKAN AVANGARD SİNEMASI /
IN PURSUIT OF LIGHT: AMERICAN AVANTGARDE CINEMA OF THE 70S (9 SEANS / 9 SCREENINGS)
- Işığın Metni / The Text of Light The Text of Light / Stan Brakhage, 1974
- La Région Centrale / Michael Snow, 1970-1971
- Litvanya Seyahatinden Hatıralar / Reminiscences of a Journey to Lithuania Reminiscences of a Journey to Lithuania / Jonas Mekas, 1971-1972
- Öyle Bir Kadın ki… / Film About a Woman Who… / Yvonne Rainer, 1974
- Yıkıcı Dürtü / The Destructive Impulse
- (nostalgia) / Hollis Frampton, 1971
- S:TREAM:S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED / Paul Sharits, 1971
- Pelikülün Sınırları / The Edges of Film
- Corridor / Standish Lawder, 1970
- Globe / Ken Jacobs, 1971
- Serene Velocity / Ernie Gehr, 1970
- Robert Breer Seçkisi / Robert Breer Selected Works - 70 (1970), Gulls and Buoys (1972), Fuji (1973) , 77 (1977) , LMNO (1978), T.Z. (1979)
- Dişiliğin Muktedirliği / The Mighty of Her
- Soft Fiction / Chick Strand, 1979
- Near the Big Chakra / Anne Severson, 1971
- Double Strength / Barbara Hammer, 1978
- Sanat Olarak Video / Video as Art
- Stan VanDerBeek’ın Video Çalışmaları (Seçki) - Newsreel of Dreams: Part I (1976), Strobe Ode (1977), Vanishing Point Left (1977), Color Fields Left (1977), Mirrored Reason (1979)
- Global Groove / Nam June Paik, John Godfrey, 1973
OTTO PREMINGER: BİR YÖNETMENİN ANATOMİSİ /
OTTO PREMINGER: ANATOMY OF A DIRECTOR (10 FİLM / 10FILMS)
- Kanlı Gölge / Laura / Otto Preminger / ABD /
- Kaldırımlar Bitince / Where the Sidewalk Ends / Otto Preminger / ABD
- Dönüşü Olmayan Nehir / River of No Return / Otto Preminger / ABD
- Bir Cinayetin Anatomisi / Anatomy of a Murder / Otto Preminger / ABD
- Günaydın Hüzün / Bonjour Tristesse / Otto Preminger / ABD-İngiltere
- Küçük Kız Kayboldu / Bunny Lake Is Missing / Otto Preminger / İngiltere
- Washington’da Fırtına / Advise and Consent / Otto Preminger / ABD
- Kardinal / The Cardinal / Otto Preminger / ABD
- Altın Kollu Adam / The Man With the Golden Arm / Otto Preminger / ABD
- Aziz Jan / Saint Joan / Otto Preminger / ABD
ANILARINA / IN MEMORIAM (6)
- Gizemli Ada / The Wicker Man / Robin Hardy / İngiltere (Christopher Lee)
- Grey Gardens / Albert Maysles, Ellen Hovde, David Maysles, Muffie Meyer / ABD
- Zengin Mutfağı / Rich Man’s Kitchen / Başar Sabuncu
- Balo / Le Bal / Ettore Scola / İtalya
- Üç Arkadaş / Three Friends / Memduh Ün
- Kosmos / Cosmos / Andrzej Zulawski / Fransa