35 ilde ByLock operasyonu; emniyet müdürlerinin de olduğu 166 polis hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 35 ilde ByLock operasyonu başlatıldı. Aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 166 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Hakkında gözaltı kararı verilen 166 kişiden 120'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve şifreli mesajlaşma sistemi ByLock kullandığı tespit edilen, emniyet müdürleri ve emniyet amirlerinin de aralarında bulunduğu 166 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul kaçakçılık Şubesi'nin yürüttüğü operasyon sabah 06.00 sularında başladı. Operasyonda gözaltılar devam ediyor.