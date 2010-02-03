35 güzeli dünya gözüyle görün

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Türkiye’nin en çok okunan yat ve denizcilik kültürü dergisi Yacht Türkiye’nin Şubat 2010 sayısı yine dopdolu.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye’nin en çok okunan yat ve denizcilik kültürü dergisi Yacht Türkiye’nin Şubat 2010 sayısı yine dopdolu.

12-21 Şubat 2010 tarihlerinde Avrasya Boat Show’da sergilenecek 35 özel tekneyi, Ege’nin en modern tirhandili Likia 40’ı, okyanus aşan yeni Azimut Magellano 74’ü, Antalya’da üretilen 45 metrelik çelik yat Africa’yı ve pek çok özel tekneyi ilk defa okuyacağınız Yacht Türkiye’de yatçılara Alaska ve Brezilya’da rüya rotalar öneriliyor. Her türlü tekneyi fiyatları ve teknik özellikleriyle bulabileceğiniz Yatmarket her sayıda olduğu gibi Şubat’ta da Türkiye yat piyasasının nabzını tutuyor.

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