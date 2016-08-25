“35 günlüktü bana geldiğinde, konuştuğum her şeyi dinliyordu; satacaksanız iki katını vereceğim!"

Ercan Ünal isimli sosyal medya kullanıcısı, çalınan köpeği Pascal’ın bulunması için çağrıda bulundu ve “35 günlüktü bana geldiğinde, 5 yıldır yalnız yaşıyorum, onunla sohbet ediyordum. Konuştuğum her şeyi kulaklarını kaldırarak dinliyordu. Kimdeyse getirsin, kaça satacaksanız iki katını vereceğim” dedi. Ünal, köpeğine getiren kişiye 2 bin lira ödül vereceğini duyururken “Bir can için tabii ki lafı bile edilemeyecek bir rakam ama gücümüz buna yetiyor” dedi.

Pascal’ı gören kişiler, 0532 151 09 98 numaralı telefondan irtibata geçebilirler.

Ünal’ın paylaştığı mesaj şöyle: