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Dünya

35 GÖÇMEN DENİZDE KAYBOLDU ROMA (A.A)

15 Mart 2011 09:55

-35 GÖÇMEN DENİZDE KAYBOLDU ROMA (A.A) - 15.03.2011 - Tunus'tan İtalya'ya deniz yolculuğu yapan 35 göçmenin kaybolduğu bildirildi.  İtalyan haber ajansı ANSA verdiği haberde, Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus'un Zarzis Limanı'ndan 40 kişiyle ayrılan bir teknenin, Sicilya'nın güneyinde yer alan Lampedusa Adası'na doğru seyir ederken battığını belirtti. Haberde, 40 kişiden 5'inin bir gemi tarafından kurtarıldığı, diğer 35 göçmenin kayıp olduğu ifade edildi. Lampedusa Adası, Tunus'a 138 km uzaklıkta bulunuyor.  

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