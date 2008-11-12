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35 bin kişi beden gücü sınavına girdi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak 3 bin işçi için yapılan uygulamalı beden gücü sınavı sona erdi. Yeterli puanı alanlar, 18 Kasım'da noter

12 Kasım 2008 02:00

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 3 bin işçi için yapılan uygulamalı beden gücü sınavı sona erdi. Yeterli puanı alanlar, 18 Kasım'da noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle işe alınacak.

TTK'ya alınacak 3 bin maden işçisi için başvuran 37 bin 119 kişinin, madenlere yatkınlıkları konusunda uygulamalı testlerden geçirildikleri sınav dün sona erdi. Başvuru yapan 2 bin 24 kişinin katılmadığı 10 gün süren sınavda, 35 bin 95 kişi maden direği taşıyıp, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Ellerinde nasır olup olmadığı kontrol edilen, boy ve kilolorı ölçülen işçi adaylarından yeterli puanı alanlar, 18 Kasım'da noter huzurunda yapılacak kura çekilişine katılacak. Kurada 3 bin kişi arasına girenler 1 Ocak 2009'da TTK'ya bağlı Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra Müessese müdürlüklerinde işe başlayacak. İşçiler 1175 YTL aylık ücret alacak.

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