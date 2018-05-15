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35 bin 600 paket kaçak sigara yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA )- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde bir TIR’da yapılan aramada 35 bin 600 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

15 Mayıs 2018 00:13

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA )- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde bir TIR’da yapılan aramada 35 bin 600 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 
Osmancık ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında fıstık kabuğu taşıyan bir TIR\'da arama yapıldı. Aramada fıstık çuvalları içerisine zulalanmış halde 35 bin 600 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayın ardından TIR şoförü gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

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