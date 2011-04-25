-"ZORLA İNSANLARI SUSTURMAYA İZİN VERİLMEZ" ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği öğrencilerden birinin aracının kundaklanması ile ilgili, ''Türkiye'de hukuk, nizam, mevcut kanunlarımız, beğeniriz, beğenmeyiz, bunları değiştirmenin yolu vardır. Bunun dışında, böyle zorla insanları susturmaya veya terör estirmeye veya başka konularda herhangi bir şekilde sindirmeye, bunlara asla izin verilmez'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırbistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Siyasetteki ve 12 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğinizi söylemiştiniz. Üslup polemiği yaşanıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz son polemik konularını?'' diye sorulması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bunları takip ettiğini belirterek, ''Ne söyleyeceğim, artık söyleneceklerin hepsini söyledik biliyorsunuz. Herkes de biliyor, onun için yeni bir şey eklemek istemem'' dedi. ''Seçim barajının düşürülmesi tartışmasına nasıl yaklaşıyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'ndeki törene muhalefet liderleri ile Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının katılmamasını nasıl değerledirdiniz?'' sorusuna da Cumhurbaşkanı Gül, ''Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemem. Yalnız seçime gidiyoruz şu anda biliyorsunuz. Seçimin kuralları belli, hangi kurallarla seçimin yapıldığı belli, bugünkü noktada bütün siyasi partiler ne düşünüyorlarsa, nasıl bir Türkiye özlüyorlarsa, iktidara geldiklerinde neyi arzu ediyorlarsa bunları anlatmaları sürecidir bu süreç'' yanıtını verdi. ''Çankaya Köşkü'nde kabul ettiğiniz öğrenci heyetinden ODTÜ'yü temsil eden öğrencinin aracının kundaklandığı haberi geldi. Rektöre atfedilen, ''O konuşmayı yapıyordun, başına böyle bir şey geldiğini bilmen lazımdı' diye söz var. Bu araç kundaklama olayını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Gül, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya'dan bu olayla ilgili bilgi aldığını, her iki yetkilinin de konuyu yakından takip ettiklerini ve her şeye vakıf olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Doğrusu açık söyleyeyim, kanunsuz hiç kimseye fırsat vermeyiz. Türkiye'de hukuk, nizam, mevcut kanunlarımız, beğeniriz, beğenmeyiz, bunları değiştirmenin yolu vardır. Bunun dışında, böyle zorla insanları susturmaya veya terör estirmeye veya başka konularda herhangi bir şekilde sindirmeye, bunlara asla izin verilmez'' şeklinde konuştu.