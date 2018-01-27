"Ziylan bu yıl 80 milyon çift ayakkabı satacak"

İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci kuşak temsilcisi Mahmut Ziylan 2018 yılında 80 milyon çift ayakkabı satmayı hedeflediklerini açıkladı.

2023’e kadar Türkiye’nin küresel ekonomideki en güçlü 10 global markasından biri haline gelmeyi hedefliyor ve yatırımlarına devam ettiklerini belirten Ziylan, grubun yurt için ayakkabı üretimlerini artırmak için yatırım planları olduğunu da ekledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan tedarikçileriyle birlikte yılda 50 milyon çift ayakkabı ürettiklerini, belirten Ziylan, Şanlıurfa\'da bulunan fabrikayı yeni yatırımlarla daha güçlü üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Toplam 14 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Ziylan, bunun 9 bin 500 kadarının Türkiye ve İtalya’da olduğunu, 2016’da satın aldıkları HR Grup ve RENO mağazalarıyla birlikte Avrupa’da yaratılan istihdam sayısının da 4 bin 500\'ü bulduğunu belirtti.

Avrupa’nın en büyük ikinci ayakkabı perakende ağına sahip HR Grup ve iştiraki RENO mağazalarını 2016’da satın alarak Avrupa’da güçlenen Ziylan Grup, 2012 yılında da İtalya’nın dördüncü büyük ayakkabı markası Lumberjack’ı bünyesine kazandırdı.

Yurt içinde ve yakın bölgede FLO markasıyla faaliyetlerini sürdüren grubun 2023 yılına kadarki stratejileri en iyi global markalar arasına girmek.

Stratejilerini yakın coğrafyada FLO, Avrupa’da ise HR Grup iştiraki RENO ile büyüme üzerine kurduklarını ifade eden Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ziylan, \"Türkiye, yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da çok güçlü ve dev bir perakende ağı oluşturduk. Bünyemizde yeni markalar oluşturmak veya satın almak konusunda arzuluyuz. Marka skalamızı büyütmek adına Avrupa’dan gelen satın alma taleplerini ciddi ciddi değerlendiriyoruz. Talepler arasında iyi bir fırsat olduğuna inandığımız teklifler söz konusu olursa yeni satın almalar gerçekleştirebiliriz\" dedi. (Fotoğraflı)