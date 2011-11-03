-"Zirve"de Somali'yi anlattı CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılan liderlere bir süre önce Somali'ye yaptığı ziyareti anlatarak, ''Gıda güvenliği sorununun en ağır hissedildiği Afrika Boynuzu'na yönelik çok taraflı ve ikili çabaların hızlandırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen, ''Kalkınma ve Ticaret'' başlıklı oturuma katıldı. Oturumda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı'nın da eşlik ettiği Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada Somali'ye ziyaretine ilişkin şunları kaydetti: ''Bu ziyarette toplumun çeşitli kesimlerinden geniş bir heyet de bana eşlik etti. Somali'de kampları ve hastaneleri dolaştık. İnsanların yetersiz gıda ve temiz su eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılarını yakından gördük. Orada yaşananlar ülkemiz medyasında geniş yer buldu. Başlatılan yardım kampanyaları sayesinde ülkemizde 300 milyon dolara yakın bir tutar toplandı. Gıda güvenliği sorununun en ağır hissedildiği Afrika Boynuzu'na yönelik çok taraflı ve ikili çabalarımızı hızlandırmalıyız.'' Ülkelerimizde bu konudaki duyarlılığı artırılması gerektiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Türkiye olarak buna büyük önem atfediyoruz. Bu vesile ile diğer ülkelere de bu bölgeye gerekli hassasiyeti göstermeleri yönünde çağrıda bulunuyorum'' dedi.