-"ZANA, 9 KEZ CEZALANDIRILSIN" ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli tarihlerde yaptığı konuşma nedeniyle ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' ve ''Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski DEP milletvekili Leyla Zana'nın, ''9 ayrı tarihte işlediği 'yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından 9 ayrı kez cezalandırılmasını'' istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Leyla Zana hakkında verilen mahkumiyet kararının Zana'nın avukatları ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca temyiz edilmesi üzerine, davaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Tebliğname ile dava dosyasını temyiz incelemesi için Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderen Başsavcılık, Zana'nın ''9 ayrı tarihte işlediği 'Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçlarından da 9 ayrı kez cezalandırılmasını'' istedi. Tebliğnamesinde, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ''eksik ceza tayini'' gerekçesiyle esastan bozulmasını isteyen Başsavcılık, Leyla Zana'nın avukatlarının ''sanığın savunma hakkının kısıtlandığı'', ''suç unsurlarının oluşmadığı'', dava konusu eylem ve konuşmaların ''düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına'' ilişkin temyiz taleplerinin reddedilmesini talep etti. TCK'nın 220/4. maddesinde ''örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur'' denildiği anımsatılan tebliğnamede, şunlar kaydedildi: ''Sanığın yasadışı silahlı terör örgütünün bilgisi ve istemi doğrultusunda 9 ayrı suç tarihinde gerçekleştirdiği konuşma ve açıklamalarda yasadışı terör örgütü ve liderinin açıkça propagandasını yaptığı, bu suretle örgüt adına bu eylemleri gerçekleştiren sanığın eylemlerinin Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçları yanında sürekliliği ve ulaştığı boyut itibarı ile 5237 sayılı TCK'nın 314/2. maddesinde düzenlenmiş bulunan Yasadışı Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu da oluşturacağı cihetle, sanığın Yasadışı Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçu yanında ayrıca 9 ayrı tarihte işlediği Yasadışı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçlarından da 9 ayrı kez cezalandırılması gerekirken, yasal olmayan gerekçeye dayalı olarak sanığın tüm eylemlerinin tek suç olduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurularak eksik ceza tayini, yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması talep olunur.'' Başsavcılığın tebliğnamesinden sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, toplanarak temyiz istemini duruşmalı olarak karara bağlayacak. -10 YIL HAPİS- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zana'nın eylemlerinin terör örgütü PKK üyeliği boyutuna ulaştığını, bu nedenle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''Terör örgütüne üye olmak'' suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanık Zana hakkında verilen hapis cezası, suçun ''terör suçu'' olması nedeniyle artırılarak 12 yıla çıkarmış, Zana'nın yargılama sırasındaki davranışları dikkate alınarak, verilen cezayı 10 yıla indirmişti. Mahkeme ayrıca, Zana'ya verilen ceza süresinin 2 yıldan fazla olması nedeniyle, TCK'nın ''Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'' hükmünü içeren 53/1. maddesi uyarınca seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını da kararlaştırmıştı.