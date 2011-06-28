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Yaşam

"ZAİDE" GÖSTERİSİ TOPKAPI SARAYI'NDA ANTALYA (A.A)

28 Haziran 2011 15:58

-"ZAİDE" GÖSTERİSİ TOPKAPI SARAYI'NDA ANTALYA (A.A) - 28.06.2011 - Antalya Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı Sarayı'nda geçen gizli bir aşk hikayesini konu alan ''Zaide'' ile Topkapı Sarayı'nda sahne alacak. 2. İstanbul Uluslararası Opera Festivali kapsamında sahne alacak Antalya Opera ve Balesi, 18, 19 ve 20 Temmuz'da Topkapı Sarayı'nın büyüleyici atmosferinde üç temsil ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.  Mozart'ın Osmanlıları konu alan iki perdelik ''Saray'dan Kız Kaçırma'' eserinde olduğu gibi bir kaçış hikayesinin anlatıldığı ve müzikleriyle olduğu kadar konusuyla da dikkati çeken eser, izleyiciyi zamanın içinde büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

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