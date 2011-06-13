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Politika

"ZAFERLERİN EN BÜYÜĞÜ YENİLGİ OLANIDIR" SİVAS (A.A)

13 Haziran 2011 16:17

-"ZAFERLERİN EN BÜYÜĞÜ YENİLGİ OLANIDIR" SİVAS (A.A) - 13.06.2011 - Türkiye Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek seçime memleketi Sivas'tan bağımsız aday olarak giren, ancak milletvekili seçilemeyen Abdüllatif Şener, ''Bazen zaferlerin en büyüğü yenilgi olanıdır'' dedi. Şener, Paşabahçe Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Yıllarca Sivas'tan seçilerek siyaset yaptığını, Türkiye'nin izlediği bir siyaset adamı olarak bu dönemde de memleketinden bağımsız aday olduğunu hatırlatan Şener, seçim çalışmasında kendisine destek olanlara teşekkür etti. Seçimde 17 binin üzerinde oy aldığını, bu rakamın az olmadığını aktaran Şener, ''İnsanlık tarihini her zaman tek bir kişi, yüreklilikle, cesaretle, kararlılıkla yürüyerek değiştirmiştir. Sivas'ta 17 bin yiğit insan var, Sivas'ta 17 bin yiğit kadın ve erkek var. Ben Sivas'ımızın bu yiğit insanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum'' diye konuştu. Mücadelesinin Türkiye'nin geleceği için olduğunu dile getiren Şener, şunları kaydetti: ''Ama şuna da inanıyorum ki, bazen zaferlerin en büyüğü yenilgi olanıdır. İnsan bazen kaybettiğini hissettiği, gördüğü anda en büyük zaferi kazanmış olabilir. Ben bu seçim sonucunu bir yenilgi olarak değil, bir zafer olarak, bir başarı marşı olarak, bir başarı türküsü olarak hafızalarda yer etmesi gerektiğini düşünüyorum.''

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