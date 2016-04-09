"Yurttaş Gazeteciliği" adayı: Haber Nöbeti



DW’nin online aktivizm yarışması Bobs'un Yurttaş Gazeteciliği kategorisinde adaylardan biri de Haber Nöbeti. Bu, Türkiye'nin batısındaki bir grup gönüllü gazeteci tarafından oluşturulan bir girişim. Haber Nöbeti koordinasyonundan Şafak Timur, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

Haber Nöbeti'ni bize kısaca anlatabilir misiniz? Nasıl kuruldu, ne tür zorluklarla karşılaşıldı? Özellikle basın özgürlüğü açısından karşılaşılan sorunlar nelerdi?

Deutsche Welle'nin en iyi online aktivizm yarışması Bobs’ta dört jüri kategorisinde dört Türk aday yer alıyor. Jüri kategorisinde yer alan aday sitelerin yetkilileriyle görüşüp çalışmalarını anlatmalarını istedik. Haber Nöbeti koordinasyonundan Şafak Timur, Haber Nöbeti’ni ve çalışmalarını şöyle anlattı:

Haber Nöbeti Türkiye’nin batısındaki bir grup gönüllü gazeteci tarafından, abluka altındaki şehirlerde olup bitenleri kelimenin tam anlamıyla canı pahasına takip eden meslektaşları ile dayanışmak amacıyla kuruldu.

Birçok gazetecinin birbiri ile haberleşmesi için oluşturulan bir mail grubu üzerinde başlayan tartışma, her hafta bir grup gazetecinin çatışmalı bölgelere giderek oradaki meslektaşları ile beraber çalışması yani haberin nöbetini tutması fikrini doğurdu. Tam o esnada DİHA muhabiri Serhat Yüce’nin başına Silvan’da polis tarafından silah dayanarak çekim yapması engelleniyordu, İMC TV kameramanı Refik Tekin Cizre’de sokaktan cenazelerini almaya çalışan insanları takip ederken açılan ateşle bacağından vuruluyordu. Haber takibi yapan gazetecilerin sıklıkla gözaltına alınması, tutuklanması ve yargılanması ise gazeteciliği artan oranda bir suçmuş gibi göstermeye çalışıyordu.

“Gazetecilik suç değildir” diyen meslektaşlar olarak hem bölgedeki meslektaşlarımızın yaptığı işi görünür kılmak istedik, hem de çatışmalarla ilgili haberler üzerine örtülmek istenen örtüyü kaldırmaya katkı sunarak oradan haber yapmak istedik.

İki aylık süre boyunca ağırlıkla İstanbul olmak üzere, Ankara ve İzmir’den de 68 gazeteci Diyarbakır, Nusaybin, Mardin, Cizre ve İdil’e gitti, aralarında Jinha, Diha, Özgür Gün TV, Azadi TV, Waar TV, Tigris, Evrensel gazetesi, Hayat TV’in olduğu basın kuruluşları ile beraber çalıştı, 200’den fazla haber yaptı, yazı yazdı.

Haber Nöbeti’nin amaçlarına uygun olarak geleneksel medyada yaşanan sansür ve tıkanma nedeniyle, sosyal medyada aktif olacaktık. Twitter’da @haber_nobeti hesabı şu anda 18 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor. Facebook’ta aktif şekilde binlerce kişiye erişirken, www.habernobetim.wordpress.com isimli bloğumuzda ise bugüne kadar Haber Nöbetçilerinin kaleme aldığı tüm yazıların ve diğer ürünlerin toplandığı adres.

Ayrıca bölgede yerleşik olan meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarını da elimizden geldiği kadar başka insanlara ulaştırmak takip edilmelerini sağlamak da yaptıklarımızın arasında.

Bobs yarışmasında aday gösterilmek sizler için ne ifade ediyor?

Basın özgürlüğü üzerindeki baskı ve engellemeler Haber Nöbeti’nin bizatihi doğmasının sebebi. Aslında bizler, mesleğimizin temel gereklerini yerine getirebilmek için bir haber nöbeti tutmak zorunda kalmanın utancını yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki mesleğimize ve gerçeğe ancak dayanışma ile sahip çıkabiliriz.

Aday gösterilmemizi, yapmaya çalıştıklarımızın bir yerlere değmesinin, duyurulmasının, izlenmesinin ve fark edilmiş olmasının bir göstergesi olarak ele alarak mutlu olduk.

Eğer ödül alırsak, bunu nöbeti nasıl biraz daha iyi ve geniş kesimlere ulaşır hale getirebiliriz sorusuna yanıt aramak konusunda yeni bir motivasyon unsuru olarak göreceğiz. Ve elbette ödülü bu nöbetin gerçek kahramanları olan Kürt gazetecilere ithaf edeceğiz.

Yarışmayla ilgili ayrıntıları okumak, oylamaya katılmak ve Kullanıcı Ödülleri kategorisindeki diğer adaylara oy vermek için thebobs.com/turkish adresini takip edebilirsiniz.