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Yaşam

"YUMRUK GİBİ DURUYORUZ" ANKARA (A.A)

08 Mayıs 2011 17:19

-"YUMRUK GİBİ DURUYORUZ" ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ''cemiyetin iktidar ile olan ilişkileri konusunda eleştiriler yapıldığını'' ifade ederek, ''Bulunduğumuz yerde yumruk gibi duruyoruz. Hiçbir iktidara yamanmak için çaba harcamadık, harcamayacağız'' dedi. Gazeteciler Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulu, ATO Konferans Salonu'nda toplandı.  Başkanlık Divanı seçiminin ardından çalışmalarına başlayan Genel Kurul'da söz alan Nazmi Bilgin, yönetim kurulu ile ilgili ''dedikodular'' nedeniyle Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığını söyledi.  ''Cemiyetin şanlı mazisine dil uzatma cesaretini gösteriyorlar'' diyen Bilgin, cemiyeti küçültmenin, zedelemenin kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, Genel Kurul'da faaliyet raporu üzerinde yapılacak her türlü eleştiriye yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.   ''İktidar ile olan ilişkiler konusunda da eleştiriler yapıldığını'' ifade eden Bilgin, şöyle devam etti: ''Bulunduğumuz yerde yumruk gibi duruyoruz. Hiç bir iktidara yamanmak için çaba harcamadık, harcamayacağız. Bize yaklaşmak isteyen iktidarlar bize yaklaşır, 'hoş geldin' deriz, uzaklaşan iktidarlara da 'güle güle'.  Bir kuşluk vakti meslektaşlarımız meçhule giderken, susmadık, susmayacağız. Balbay cezaevindeyken susmalı mıydık? Susmadık, susmayacağız. Meslektaşlarımız yandaş, yoldaş, candaş gibi kamplara ayrılmışsa bundan utanacağız, ayıplayacağız ve konuşacağız. Hukuk devletine olan inancın sarsıldığı ortamda susmayacağız. Henüz yayımlanmamış kitap toplatılıyorsa, susmadık, susmayacağız. Özgürlük feryatlarımızı kimse susturamaz. Şanlı bayrağımızın yanına başka bayrak dikmeye kalkanlar varken, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine dil uzatanlar belli köşelerde otururken bize susmak yakışmaz.'' Genel Kurulda, Nazmi Bilgin'in yanı sıra Mehmet Muhsinoğlu ve Orhan Uğuroğlu yarışacak. 

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