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Yaşam

"Yolsuzlukla mücadele daha etkin yürütülecek" BARTIN (A.A)

29 Eylül 2011 23:36

-"Yolsuzlukla mücadele daha etkin yürütülecek" BARTIN (A.A) - 29.09.2011 - Sayıştay Başkanı Recai Akyel, ''Yolsuzluklar konusunda Türk Sayıştayı mücadele etmektedir. Bu mücadele daha etkin şekilde yürütülecektir'' dedi. Bartın Üniversitesinin 2011-2012 akademik yılı açılış töreninde, ''Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele'' konulu ilk dersi Sayıştay Başkanı Akyel verdi. Üniversitesinin konferans salonunda konuşan Akyel, kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi unsurlarının fazlalığının yolsuzluğun panzehiri olduğunu belirterek, ''İnsanlar nasıl pis kokudan, kirli havadan etkileniyorsa yolsuzluktan da etkilenir. Yolsuzluk mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan biridir'' diye konuştu. Yolsuzluğun genelde kamuda olduğunu kabul edildiğini, ancak özel sektörde de yaşandığını anlatan Akyel, şunları kaydetti: ''Biz yolsuzluğu genelde tek taraflı, sanki kamu görevlisi ya da yetkilisi sorumluymuş gibi algılarız. Ancak yolsuzlukta alanın yanı sıra verenin de payı olduğunu ifade etmekteyiz. Böyle olduğu zaman da biz yolsuzluğu hem kamu da hem özelde, hem alan hem veren açısından değerlendirmek durumundayız. Aslında yolsuzluk hayatın her noktasında var. Bir yerde yolsuzluk varsa, orada yetki ve yetkili vardır. Bir yetkinin kural dışı kullanımı, bir de çıkar sağlanması mevcuttur. Yolsuzluklar konusunda Türk Sayıştayı mücadele etmektedir. Bu mücadele daha etkin şekilde yürütülecektir. Denetim ve hesap sorulabilirliği ortaya koyarsak, gizliliği de kaldırıp şeffaflığı sağlarsak o zaman ya yolsuzluğu ortadan kaldırmış ya da yolsuzluk oranını düşürmüş oluruz.'' Gizlilik ögesinin kaldırıldığı zaman yolsuzluğun büyük oranda önlenmiş olacağına işaret eden Akyel, ''Denetimde de sayıştayların önemi büyük olmaktadır. Yolsuzluk öyle bir şey ki, etkilemediği alan yok. Hava gibi, pis koku gibi o ortamda bulunan herkesi etkiliyor. Yolsuzluk insan beşeri zaafının sonucu her toplumda, devlette ve coğrafyada var. Eğer bir insan benim ülkemde yolsuzluk yok diyorsa, onun gerçekle alakası yok demektir'' diye konuştu. Bartın Valisi İsa Küçük, Bartın Üniversitesinin kısa sürede yönetim yapısını oluşturduğunu, yıllar içinde açılan fakülte, yüksekokul, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile ülkenin diğer üniversiteleriyle yarışır hale geldiğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Ramazan Kaplan da fakülte ile yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 78 bölüm ve program bulunduğunu,  öğrenci sayılarının da 4 bin 909'a ulaştığını kaydetti.

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