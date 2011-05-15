-"YOLSUZLUK YAPAN BAKANLARI AÇIKLA" MERSİN (A.A) - 15.05.201 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'in ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini de çözdüm. Şimdi itiraflar dönemine başladı. Diyor ki 'ben bazı bakanları listeye almadım' diyor. 'Çünkü onlar yolsuzluk yaptı' diyor. Namuslu adamsan, düzgün adamsan, 'bu lafları yemiyorum' diyorsan, yürekli adamsan o yolsuzluğa adı bulaşan bakanlarını çık millete tek tek anlat' diyorum, yüreğin varsa'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı önündeki alanda düzenlenen mitingde, CHP'nin bütün projelerinin insan üstüne, bütün projelerinin insanların mutluluğu üzerine olduğunu belirtti. ''İnsanlarımız mutlu olsun, huzur içinde olsun, anneler çocuklarını okula gönderirken güler yüzlü olsun istiyoruz. Çatık kaşlı insanların bulunduğu bir ülke olmayalım istiyoruz. Herkes çalışmalı, herkes üretmeli ve halkça bölüşmeli'' diyen Kılıçdaroğlu, bunun sadece CHP iktidarı ile mümkün olabileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, Mersin'e gelirken yolda kapanan bir fabrikanın işçileriyle beraber olduğunu belirterek, ''Fabrikalar kapanıyor, Recep Tayyip Erdoğan büyüyor. İşsizlik artıyor, AKP büyüyor, yolsuzluk artıyor AKP'nin yandaşları büyüyor. Şimdi diyorlar ki 'istikrar devam etsin'. Yani bu yolsuzluklar devam etsin, işsizlik devam etsin, yoksulluk devam etsin, biz de büyüyelim' diyorlar'' ifadesini kullandı. ''Bu düzene evet diyecek misiniz?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''hayır'' cevabı aldıktan sonra şöyle devam etti: ''Bu düzeni değiştireceğiz hedefimiz o. Halkın düzeni kuracağız, halktan yana düzen kuracağız. O zaman göreceksiniz ki Türkiye mutlu insanların Türkiye'si olacak. Siyaseti de kirlilikten arındıracağız. Temiz siyaset olacak ve siyasette liderler televizyon ekranlarında yan yana gelip vatandaşın önüne çıkacak. Şimdi çıkıyor mu? Niye çıkmıyor? Recep Tayyip Erdoğan benimle ilgili bir sürü şey söyledi, kendisine bir teklifte bulundum, 'gel arkadaş kendine mi güvenemiyorsun gel televizyon ekranlarına çıkalım beraber milletin önüne çıkalım' dedim, sen sor ben cevap vereyim, ben sorayım sen cevap ver' diye. Niye çıkmaz? Efendim demiş ki 'sen kameralara çok meraklısın' demiş.'' Kılıçdaroğlu, mitinge katılanlara ''Kameraya kim meraklı?'' diye üç kez sorduktan sonra, ''Kim kaset meraklısı? Biliyorsunuz değil mi? Recep Bey mesaisinin büyük kısmını ona ayırıyor. Buradan söylüyorum, kendine güveniyorsan, halkına saygın varsa, çıkacaksın Amerika'daki gibi İngiltere'deki gibi Japonya'daki gibi oturalım adam gibi konuşalım millet de bizi dinlesin. Gücün varsa, yeteneğin varsa, bilgin varsa çık karşıma'' diye konuştu. -''RECEP BEY'İN ŞİFRESİNİ BOZDUM''- Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın ezberini bozduklarını öne sürerek şunları kaydetti: ''Recep Bey'in ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini de çözdüm. Şimdi itiraflar dönemine başladı. Diyor ki 'ben bazı bakanları listeye almadım' diyor. 'Çünkü onlar yolsuzluk yaptı' diyor. Bakın ne dedim itiraf dönemi başladı. Allah büyüktür, Allah büyüktür itiraf ettirir. Rahmetli babam derdi ki 'oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur.' Şimdi itirafa başladı. Şimdi buradan söylüyorum; namuslu adamsan, düzgün adamsan, 'bu lafları yemiyorum' diyorsan, yürekli adamsan o yolsuzluğa adı bulaşan bakanlarını çık millete tek tek anlat' diyorum yüreğin varsa. Anlatır mı? Anlatabilir mi? Söyleyebilir mi? Ya onlar da çıkıp, şunu söylerse 'sen bana bunu söyledin' diye. 'Hani bölüşmüştük' derse ne olacak? Türkiye sarsılacak o zaman. Korkudan konuşamaz.'' Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ama sözüm sadece Recep Tayyip Erdoğan'a değil, bir sözüm daha var, adı yolsuzluğa bulaşan bakanlara sözüm var, 'sessiz kalırsanız yolsuzluktan bu toplum sizi mahkum edecek'. O bakımdan Kürşat Tüzmen çık konuş, yolsuzluk yaptın mı yapmadın mı? Hilmi Güler çık konuş yolsuzluk yaptın mı yapmadın mı? Kemal Unakıtan çık konuş yolsuzluk yaptın mı yapmadın mı? Ben söylemiyorum, söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. O söylüyor bunlar yolsuzluk yaptığı için listelere almadım diye.'' -NÜKLEER SANTRAL- Kılıçdaroğlu, Akkuyu'da yapımı planlanan nükleer santrala da değinerek, miting alanındakilere ''nükleer santral istiyor musunuz?'' diye sordu. Halktan ''hayır'' cevabı alan Kılıçdaroğlu, ''13 Haziran'da göreceksiniz. Çevreyi koruyan, çevre dostu güneşimiz var, enerji için suyumuz var. Tarımımız var enerji için. Niye peki nükleer santralı getiriyorsunuz buraya kuruyorsunuz?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, nükleer santral işinin ihalesiz verildiğini ileri sürerek, ''İhalesiz. 20 milyar dolara yaptılar. Bir tek Türk mühendis bile çalışmayacak, bir işçi bile çalışmayacak ve karşılığında da kilovatsaatini 13,5 sente satacaklar, dünyanın en pahalı enerjisi. Nükleer santral işini Anayasa Mahkemesine götürdük. Bakalım nasıl karar çıkacak? Ama söylüyorum burada referandum yapacağız'' dedi. -''YEŞİL KART İPTAL OLMAYACAK''- Kılıçdaroğlu, aile sigortası getirildiğinde yeşil kartın iptal olacağı iddialarının ortaya atıldığını; ancak bunun doğru olmadığını belirtti. CHP Lideri, ''Yeşil kart sağlık sigortasıdır. Aile sigortası aileye ekonomik güvence getiren sigortadır. Aile sigortası da olacak yeşil kart da olacak'' diye konuştu. Kendilerine yöneltilen eleştirilerde, CHP iktidar olduğunda faizlerin yükseleceğinin, halkın borcunun artacağının ileri sürüldüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 'Vatandaş borç içinde. Bu doğru, borç gırtlağı açtı bu da doğru. CHP iktidar olursa faizler yükselir, halk borcunu ödeyemez' diyorlar. İnanıyor musunuz bunların söylediğine. Buradan söylüyorum, çiftçinin borcu azalacak, çiftçinin mazotu 1,5 lira olacak, bunu yazın bir köşeye. Diyorlar ki 'çiftçinin mazotu 1,5 lira olunca biz de petrol yok, dışarıdan geliyor, fiyat artarsa biz de artırıyoruz, zammı ona göre yapıyoruz' diyorlar. Buradan söylüyorum mazotun maliyeti 1,5 lira, benzin istasyonu sahibinin karı da dahil. Ama diyeceksiniz ki 3,5 lira. 2 lira nedir? Bir lirası ÖTV, bir lirası KDV. İkisini de almayacağız. Devletin zararı olmayacak, maliyetine vereceğiz mazotu. Benzin istasyonu sahibi de karını alacak.'' Sadece çiftçilerin değil, kamyon şoförlerinin de mazottan yakındığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''800 bin kamyon şoförümüz var, deposunda yağ yakıyor mazot yerine. Kamyon şoförlerine sesleniyorum; yağ yakmaya devam etmek istiyorsanız adresiniz belli AKP. Hayır 'biz kamyonumuzu perişan etmek istemiyoruz, biz de uygun fiyatla mazot almak istiyoruz' diyorsan, adresiniz Cumhuriyet Halk Partisidir'' dedi. -ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK BORCU''- Kılıçdaroğlu, çiftçinin elektrik borcunun da bulunduğunu belirterek, ''Çiftçinin 900 milyon lira elektrik borcu var. Bir milyar 600 milyon lira da 900 milyon liranın faizi var. Hem faizi hem ana parayı sıfırlayacağız, zaten alamıyoruz, çiftçi rahat etsin, rahat nefes alsın'' dedi. Atanamayan öğretmenlere de seslenen Kılıçdaroğlu, ''Mersin'de de bu sorun var. Çocuklarımız var okula gidiyor, öğretmen yok. Oysa dışarda öğretmen var, okul da var. Öğretmenle öğrenciyi birleştireceğiz. Çocuklarımız okuyacak, okula gidecek öğretmenimiz alın teri dökecek dışarda işsiz kalmayacak bunu da yapacağız'' ifadelerini kullandı. -2B ARAZİLERİ- Kılıçdaroğlu, 2B arazileri sorununa da değinerek, halka ''2B nedir biliyorsunuz değil mi?'' diye sorduktan sonra, şöyle devam etti: ''Bizim 2B'ye bakışımızla AKP'nin bakışı arasında çok fark var. Fark şu; AKP diyor ki '2B arazilerini veririm ama rayiç bedelden satarım, bedeli neyse çıkarım ihaleye, fiyat bu ver fiyatı al' derim diyor. Biz ne diyoruz '2B'yi zaten bu adam ekiyor, biçiyor, üretiyor, alın teri döküyor, ne diyorduk toprak işleyenin su kullananın diyorduk, 2B sizin olacak.' Eğer kentin merkezindeyse emlak vergisi üzerinden, orman köylüsü ise hiçbir bedel alınmadan 2B arazisinin sahibi olacak. Onlar ranta biz halka çalışıyoruz aradaki fark bu.'' Kılıçdaroğlu, dün ''Çİftçiler Günü'' olduğunu anımsatarak, ''Dün Çiftçiler Günü'nde çiftçiler üretikleri biberi döküp çiğnediler. Mersinli çiftçiye söyleneni biliyorsunuz. Mersinli çiftçiler diyorlar ki 'sadece anamızı değil, babamızı, dayımızı, halamızı, amcamızı alarak sandığa gideceğiz' diyorlar. 'Recep Tayyip Erdoğan'a ders vereceğiz' diyorlar. Kılıçdaroğlu, 2002'de Türkiye'deki 73 milyon vatandaşın borcunun 6 milyar 605 milyon lira olduğunu, 2010'da bu borcun 175 milyar 633 milyona çıktığını savunarak, ''Bu tabloya bakıp da 'efendim Türkiye büyüsün, istikrar sürsün' diyorlar. Bu mu istikrar? Vatandaşı borç batağına sürükledin. 33 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar ne oldu bu paralar? Niye vatandaş bu kadar borç içinde sormayacak mıyız hesabını? Hep beraber soracağız'' dedi. -MİTİNGDEN NOTLAR- Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda yapılan mitingde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu, konuşma yapacağı platforma çıktığı sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, CHP liderinin boynuna Spor Toto Süper Lig'e çıkan Mersin İdmanyurdu'nun kaşkolunu taktı. Konuşmasını kaşkolla sürdüren Kılıçdaroğlu'nu izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise çevredeki binaların balkon ve çatılarına çıktı. Bazı partililerin hükümeti eleştiren pankartlar açtığı mitingte sıcak hava nedeniyle fenalık geçiren 2 kişiye 112 acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Mitingi güvenlik şeridinin içerisinde izleyenler arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 2006 yılında Mersin ziyareti sırasında girdiği diyalogla gündeme gelen çiftçi Kemal Öncel de yer aldı.